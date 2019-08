Recomiendan investigación biomédica aquí

Impulsar investigación y desarrollo de productos biomédicos en la región Juárez-El Paso fue la principal recomendación que se realizó durante la presentación del análisis estratégico de esta industria en la localidad.

De acuerdo con el clúster biomédico BIO El Paso-Juárez, esta ciudad es el segundo lugar en cuanto a dispositivos médicos en todo el país, sin embargo, aseguraron que hace falta una mayor coordinación para impulsar la industria a otro nivel.

Emma Schwartz, presidenta de la fundación Medical Center of the Americas y líder del clúster, afirmó que lo que se busca es que la industria crezca en la región, principalmente en el tema de investigación académica, desarrollo de productos y nuevas tecnologías.

Por su parte, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Alejandra de la Vega, afirmó que el trabajo realizado por el clúster viene a reforzar la labor de colaboración hecha en la frontera.

“Juárez es la segunda potencia del país en cuanto dispositivos médicos, pero esta frontera debe trabajar aún más en el tema de investigación, como se está haciendo en El Paso, eso nos permitirá darle un mayor valor agregado al desarrollo y obtener mejores remuneraciones para nuestros jóvenes y profesionistas en la materia”, dijo.

Ayer martes fueron presentados los resultados del análisis estratégico de la industria de dispositivos médicos en la región Juárez-El Paso.

Dicho estudio se realizó con la colaboración del Clúster Biomédico Bio El Paso Juárez, la Fundación Medical Center of the Americas, Workforce Solutions Borderplex y Borderplex Alliance, a través de los consultores de Grant Thornton LLP.

Los resultados de la investigación tienen implicaciones de alcance como infraestructura regional, comercio transfronterizo, automatización e inteligencia artificial, talento y fuerza laboral, financiamiento, gobernabilidad y más.

Actualmente el clúster está conformado por 23 empresas y 15 que están en proceso de ingresar organismo.



