Prevén que Fed reduzca tasas

Washington— La economía de Estados Unidos está en un “punto favorable” y la Reserva Federal (Fed) “actuará como sea apropiado” para mantener la actual expansión económica, dijo ayer el presidente del banco central Jerome Powell en comentarios que ofrecieron pocas luces sobre si el organismo recortará o no sus tasas de interés en su próxima reunión.

El jefe de la Fed, que enfrenta presiones del presidente Donald Trump para recortar las tasas rápido y en una gran magnitud, enumeró una serie de riesgos geopolíticos y económicos que la Fed está siguiendo de cerca. Muchos de ellos, destacó Powell, están relacionados a la guerra comercial con China y otros países.

No obstante, “la economía de Estados Unidos ha seguido desempeñándose bien en general”, sostuvo Powell en su discurso de apertura del simposio económico anual de la Reserva Federal.

“La inversión de las empresas y las manufacturas se han debilitado, pero el sólido crecimiento del empleo y el alza de los salarios han estado impulsando un consumo robusto y apoyando un crecimiento general moderado”, agregó.

Powell dijo que si las guerras comerciales han trastornado las inversiones y la confianza de las empresas, contribuyendo a “deteriorar” el crecimiento global, la Fed no podría corregir todo eso mediante la política monetaria.

No hay “precedentes recientes para guiar una respuesta de política monetaria a la situación actual”, dijo Powell, agregando que la política monetaria “no puede entregar un libro de reglas establecido para el comercio internacional”.

Ante la posibilidad de un “Brexit” sin acuerdo, la tensión en Hong Kong, una desaceleración económica en lugares como Alemania y otros problemas en el exterior, Powell dijo que la Fed necesita “ver más allá” de las turbulencias de corto plazo y concentrarse en cómo se está desempeñando Estados Unidos.

Powell destacó que los recortes de tasas en la década de 1990 ayudaron a mantener la expansión intacta.

El tono general de su discurso, sin embargo, podría decepcionar a los inversores que esperan que la Fed recorte el costo del crédito en su reunión de septiembre y posiblemente varias veces más este año. El banco central redujo sus tasas de interés en julio, a lo que Powell se refirió como un ajuste de mitad de ciclo.

También es probable que decepcione a Trump, al concentrarse en el impacto que tiene la incertidumbre comercial en la economía global y no dar una señal clara de futuras rebajas de los fondos federales.

La Fed debe “ver más allá de lo que podrían ser eventos pasajeros, concentrarse en cómo los acontecimientos comerciales están afectando al panorama, y ajustar la política para promover nuestros objetivos” de una inflación de 2% y un sólido empleo.