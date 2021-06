Planea United retomar vuelos supersónicos

Tomada de internet

United Airlines Holdings Inc dio un paso hacia el regreso de los vuelos supersónicos, revelando un acuerdo para comprar aviones de pasajeros más rápidos que el sonido a Boom Technology Inc, una empresa aeroespacial que dice que su avión podría transportar viajeros para fines de la década, reportó The Wall Street Journal.

El acuerdo de United para comprar 15 de los aviones Overture de Boom está condicionado a si el diseño, que aún no se ha construido, puede cumplir con los estándares de seguridad, operacionales y de sostenibilidad, dijeron las compañías este jueves.

Aun así, el anuncio sugiere que una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos ve el potencial de un regreso de los viajes aéreos supersónicos, que desaparecieron con el retiro del Concorde hace casi 20 años.

Una portavoz de Boom se negó a revelar los términos financieros del acuerdo, pero dijo que incluye un pago por adelantado estándar de la industria no reembolsable de United, así como una opción para que la aerolínea compre 35 aviones adicionales por un precio negociado previamente.

El Overture sería capaz de volar a 1.7 veces la velocidad del sonido, según Boom y United. Eso podría permitirle al avión hacer viajes entre Londres y el centro de United en Newark, Nueva Jersey, en tres horas y media, o entre San Francisco y Tokio en seis horas. El avión también sería capaz de utilizar combustible de aviación sostenible, de acuerdo con las empresas.

Boom tiene mucho terreno por recorrer antes de que los pasajeros de United Airlines aborden el Overture para vuelos supersónicos. La compañía con sede en Denver, que también se denomina Boom Supersonic y fue fundada en 2014 por su director ejecutivo, Blake Scholl, aún no ha construido un avión que haya volado. Su primer prototipo, el XB-1, podría volar por primera vez a finales de este año o principios del próximo, dijo la portavoz.

El Overture, que transportaría hasta 88 pasajeros, podría volar por primera vez en 2026, según Boom y United, y el servicio de pasajeros podría despegar en 2029.

Aunque está muy lejos, los planes indican que United cree que podría rejuvenecer el mercado de viajes aéreos más rápidos que el sonido, que se evaporó cuando British Airways y Air France retiraron del servicio el Concorde en 2003. Desarrollado por British Aircraft Corporation y France's Aérospatiale en la década de 1960, el Concorde al principio parecía prometer una adopción más amplia del vuelo supersónico.

Los altos costos y las preocupaciones sobre el ruido que producía el Concorde terminaron reduciendo su uso a costosos viajes de lujo entre Europa y la costa este. Un accidente fatal en el 2000 y la caída de los viajes después de los ataques del 11 de septiembre llevaron a la retirada del Concorde, lo que llevó a los aviones supersónicos a los museos de la aviación.

The Overture también apunta a una experiencia de viaje de lujo. El avión sería más largo que el 737 de Boeing, pero su capacidad sería aproximadamente la mitad de la de un 737, según las especificaciones del sitio web de Boom.

Las representaciones del avión de Boom muestran una configuración de cuerpo estrecho con filas de un solo asiento a cada lado de un pasillo central.