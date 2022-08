Mujeres choferes ‘ponen el ejemplo’

De ser ama de casa, Mariana Andrea López pasó a manejar unidades de transporte de personal.

Se trata de una de las 35 mujeres que colaboran para una empresa de transporte que ofrece servicios a la maquila, que ha dado oportunidades de trabajo al sexo femenino por considerarlo más responsable.

De lunes a sábado, Mariana recorre las calles del sector Las Haciendas para llevar a los trabajadores a la maquila, mientras que al llegar a casa sigue con su segundo trabajo, que es el del hogar.

Por iniciativa propia

La mujer platicó que su marido también es chofer, aunque no fue por él que se animó a trabajar en eso, sino para romper con esquemas de género y ser de las pocas que se animan a manejar estas unidades.

“Yo no sabía manejar, pero mi esposo me enseñó y me animé por mí misma, porque una mujer también puede hacerlo, y hasta el momento no me ha tocado que me hagan comentarios negativos”, expresó.

Héctor Salazar Polanco, director de los transportistas de Grupo Salazar, dijo que como empresa socialmente responsable se ha estado involucrando a las mujeres para cumplir con la paridad de género.

Con buenas herramientas

“Nosotros las estamos capacitando y dando las herramientas para que se profesionalicen y tengan un empleo”, expresó.

Como parte de las capacitaciones que reciben los trabajadores de esta empresa se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) para profesionalizar a los conductores.

Con la ayuda de Tránsito se imparten temas como manejo defensivo, prevención de accidentes y hasta primeros auxilios.

“Por muchos años al conductor se le ha satanizado, entonces estamos tratando de cambiar ese chip también a ellos, para que sean mejores personas y también en la calle realicen su trabajo de mejor manera”, comentó Salazar Polanco.

