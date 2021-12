El salario mínimo en la franja fronteriza pasará de 213.3 pesos a 260.34 a partir de 2022, con lo que este indicador suma un aumento de 195 por ciento con respecto a los 88.3 pesos que se pagaban hasta el último día de 2018.

El anuncio sobre el alza fue emitido ayer en un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), un organismo público descentralizado.

“El salario mínimo general pasa de 141.70 a 172.87 pesos diarios; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 213.39 a 260.34 pesos diarios”, indicó el boletín oficial.

De acuerdo con el economista Isaac Sánchez, estos aumentos registrados en la frontera durante la presente administración federal son los más altos en las últimas décadas, debido a que anteriormente se mantenía el indicador vinculado con la inflación.

“Creo que en los últimos 30 años no se había observado un incremento así. Los incrementos eran de no más de tres por ciento, quizá por ahí se me escapa uno de un cuatro por ciento, pero no pasaban de ahí porque la política anterior a la actual era mantener siempre los salarios por debajo o cercano al nivel de la tasa de inflación, porque se creía que un aumento en los salarios era inflacionario”, dijo Sánchez, también responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Sin embargo, agregó que con una inflación atribuida a elementos ajenos al país –como los problemas en las cadenas de suministro a nivel internacional–, también es probable que el alza se pierda si los precios siguen aumentando.

Los datos disponibles en la Conasami muestran que, entre 2018 y 2019, el aumento en la franja fronteriza fue de un 100 por ciento cuando la ganancia mínima por una jornada laboral diaria pasó de 88.3 a 176.6 pesos. En 2020, el salario en la frontera subió a 185.5 pesos y en 2021, a 213.3 pesos.

Los 47 pesos de aumento en 2022 con respecto a este año que concluye, además, son en monto y en proporción los mayores incrementos registrados en lo que va de la presente administración federal.

“En términos generales, como mensaje por parte de las autoridades, en especial de la Conasami, es un buen mensaje que aumente a 260 pesos el salario mínimo, porque eso significa aproximadamente siete mil 800 pesos mensuales, que se encontraría al menos dos mil pesos por debajo del promedio que en el año 2019 se le pagaba a un profesionista mexicano, una persona con estudios universitarios”, explicó Sánchez.

