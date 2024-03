Involucran a mascotas en proceso de contratación

Monterrey, México.- Si estos currículums pudieran hablar...

Reclutadores y cazatalentos comparten sus historias más alocadas e interesantes sobre procesos de contratación en las que los candidatos han involucrado a sus mascotas, destacó The Wall Street Journal.

Candidato perfecto

El director ejecutivo de un fondo de inversión buscaba contratar un abogado para su empresa.

Encontramos algunos excelentes abogados interesados en el puesto y las entrevistas se llevaron a cabo en su ático en Nueva York.

Después de las entrevistas, descubrimos a través de los candidatos que el director ejecutivo era un amante de los gatos y que tenía gatos como mascota.

Pero en lugar de nombrar a los gatos, los llamó por números. Como 1, 2, 3, 4, etc.

Estaba muy orgulloso de sus gatos y les contaba a los candidatos cómo adquirió a cada uno de ellos. Jugaron un papel bastante importante en la entrevista.

Un candidato nos llamó después y nos dijo: "Creo que la entrevista salió bien, porque el gato número cuatro seguía subiéndose a mi regazo".

Tuvimos que agregar una pregunta bastante inusual a nuestro proceso de selección para el puesto: "¿Eres alérgico a los gatos?"

-Katherine Loanzon, Kinney Recruiting LLC

Jugando a buscar

Entrevisté a un candidato para un puesto jurídico de muy alto nivel.

Estaba vestida muy profesionalmente y su apartamento estaba impecable.

Tenía un perro dálmata grande y no sólo estuvo en la sala durante la entrevista. Ella estaba jugando a buscar con él: lanzándole una pelota, él la devolvía y saltaba en el sofá. Él fue realmente parte de esta entrevista.

Soy una persona que ama los perros, pero ese me distraía y no podía creer que eso haya sucedido.

Al final no consiguió el puesto; no por el perro, simplemente no era la candidata más cualificada.

-Cara Bain, Mayor, Lindsey y África

Ruido de fondo

Una vez llamé a un candidato y oí maullar a un gato. Habían atendido la llamada mientras estaban en el veterinario. Entonces les dije que les devolvería la llamada y me dijeron: "¡No, no, está bien!".

Pero era el consultorio de un veterinario, así que había maullidos, perros ladrando; era bastante caótico, así que nos reunimos al día siguiente.

-Kevin Redick, m/Oppenheim Associates

Proyecto mascota

Un cliente multimillonario en Los Ángeles quería establecer centros de retiro y bienestar y nos contrató para buscarle un vicepresidente ejecutivo de desarrollo inmobiliario. El puesto pagaba 600 mil dólares al año.

Dos meses después de comenzar el trabajo, el cliente le dijo al candidato: "Oye, perdí a mi perro. Necesito que lo encuentres".

Este multimillonario pensó que podía pedirle que hiciera lo que quisiera.

El candidato buscó al perro viernes, sábado, domingo. No pude encontrar al perro. Amablemente renunció la semana siguiente.

Elegimos no participar en la búsqueda de un reemplazo.

-Kent Elliott, Asociados de RETS