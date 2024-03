Difícil frenar sello de origen 'Product of USA' en cárnicos

Ciudad de México.- Los argumentos de México podrían ser insuficientes en el corto plazo para evitar que Estados Unidos autorice el sello de origen "Product of USA" en carne, consideraron especialistas.

Luciano Escobar, director general de la consultora Infotrade, dijo que un elemento que debilitaría la negociación en el T-MEC o ante la Organización Mundial de Comercio es que la medida no es obligatoria.

"La regla es voluntaria, no obligatoria, lo que significa que no impone restricciones directas sobre las importaciones ni discrimina de manera explícita productos extranjeros.

"Esto hace que sea más difícil argumentar que la regla es una barrera comercial injusta", dijo el especialista

Por su parte, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa, apuntó que existe el riesgo de que la medida se vuelva general si grandes empresas la aplican y sus competidores la replican.

"Este tema no es nuevo, llevamos muchos años peleando, justo cuando fue un tema obligatorio y lo están cubriendo como un tema voluntario, pero ellos saben que es la misma medida", expuso.

Debido al proceso electoral, será poco probable ver algún cambio sobre la política que entraría en vigor en 2026, pese a que México busca tomar acciones.

"El momento quizá no es el mejor, porque estamos en elecciones, casi no hay presupuesto, ya se congelaron las cuentas, no es un buen momento para activar esto (mecanismo de resolución).

"No es casualidad, tiene un componente político y seguramente es lo que busca capitalizar EU en los próximos meses", dijo la especialista.