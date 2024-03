Les dejan 'mal sabor de boca' a constructores

Ciudad de México.- La actual Administración federal no dejará un "buen sabor de boca" a los constructores del País en el tema de infraestructura, debido a la creciente participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el desarrollo de obra pública.

"El Ejército es una institución digna y respetada, pero su principal objetivo es cuidar a la soberanía de nuestro País y estamos de acuerdo que así lo haga y que nosotros seamos los que siempre construyamos", apuntó Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En ese sentido, confían en estar cerca del siguiente Gobierno.

"Somos una Cámara apartidista y no nos exime tener alguna responsabilidad, ser aliada del Gobierno y convertirnos en un referente del desarrollo económico del País", comentó.

Méndez Jaled aseveró que la CMIC, como un órgano de consulta ante la Ley de Cámaras, debe de participar como consultor y hacer fuertes alianzas con quien gobierne.

Sobre la posibilidad de revivir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), como ha señalado la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, el experto indicó que se requieren muchos estudios a fondo.

"Tendremos que sentarnos a ver si hay condiciones, pero actualmente está muy mala la conexión de los aeropuertos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no ha sido suficiente", expresó.

El líder de los constructores consideró que la infraestructura es crucial para el desarrollo de México, sobre todo con la relocalización de empresas.

"Para el nearshoring, si no hay agua, no hay buenos caminos, puertos, aeropuertos, energía no habrá condiciones", dijo.

Recordó que hay países que invierten entre 5 y 7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, mientras que México destina 2.8 por ciento.

"Eso nos convierte en un país que no se está desarrollando como se quiere, primero es la infraestructura y luego el desarrollo", enfatizó.

Méndez Jaled indicó que el rezago en infraestructura, junto con el Estado de Derecho y la seguridad, son los principales retos en los que hay que enfocarse para atraer inversión extranjera, producir y generar más empleos.

Recordó que el sector de construcción viene de un proceso complicado después del impacto que generó la pandemia de Covid-19, periodo en el que sufrieron una caída de 20 por ciento.

Además, cerraron alrededor de 2 mil empresas constructoras afiliadas a la CMIC.

Sin embargo, anticipó que este 2024 podrían lograr un crecimiento de cerca de uno por ciento.