Falla la app de Buen Fin para comparar precios

Ciudad de México.- La aplicación móvil lanzada este año por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo para que usuarios pudieran comparar precios durante El Buen Fin 2019 no logró su objetivo.

Hasta este domingo, a tres días de haber iniciado las ofertas, la aplicación móvil no logra mostrar los precios ofrecidos por diversas tiendas para un mismo producto. De hecho, aunque el consumidor busque un producto de forma específica, incluso con el código del producto, solo aparece una opción, por lo que es imposible que se puedan comparar precios.

La búsqueda, incluso con códigos específicos, arroja resultados de productos similares pero no exactamente iguales. Por ejemplo, al buscar una pantalla Samsung 40 pulgadas 1080p Full HD Srmart TV LED o mediante el código UN40J5290AFXZX solo aparece una opción. Al buscar pantalla Samsung 40 pulgadas no arroja resultados.

Además, la aplicación muestra los precios comparados solo desde la última semana de octubre de 2019, por lo que no es posible saber si en otra temporada del año, por ejemplo, durante las rebajas de verano, el producto tuvo un precio más atractivo que en el Buen Fin.

Juan Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, comentó que personal de la confederación recopiló información de precios desde meses anteriores, al menos desde septiembre de este año. Sin embargo, dichos precios no aparecen reflejados en las búsquedas.

"Tuvimos que consultar con diversas empresas para que no se incurrieran en prácticas ilegales a la hora de mostrar los precios en el aplicación", comentó en entrevista.

Reveló que inicialmente se contemplaron comparar 500 mil productos. "Hasta el viernes había ya más de 883 mil artículos distintos de por lo menos 3 o 4 de diferentes proveedores", expuso. Sin embargo, en la aplicación difícilmente se logra encontrar dos productos exactamente iguales que son ofertados por dos o más proveedores.

Agregó que en los primeros dos días del Buen Fin se habían acumulado más de medio millón de consultas de precios. La versión de la aplicación para iOs hasta este domingo no estaba disponible, solo para los dispositivos Android.

De acuerdo con la organización Teck Check, en México es complicado la búsqueda y comparación de precios, dado que las tiendas generalmente no revelan especificaciones de los productos que ofertan, principalmente sus características técnicas y año de fabricación, ante la falta de homologación de códigos en sus productos.

Jorge Nava, especialista de Proyectos en e-commerce de GS1 México, confirmó lo anterior, al afirmar que regularmente las grandes cadenas marcan los productos con códigos internos, lo que impide poder buscar el mismo producto en otra tienda.

"Hay empresas que no usan el código de barras como llave, sino su propio folio interno. Eso provoca que en ocasiones un código no coincida en otra tienda y sea imposible buscar un mejor precio", comenta.