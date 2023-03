Esto es lo que puedes deducir en tu declaración anual

Gastos cotidianos como los honorarios médicos, las colegiaturas y los intereses de un crédito hipotecario son deducciones personales que puedes aplicar en tu declaración anual para pagar menos impuestos o tratar de obtener un saldo a favor.

Deducciones personales

¿Qué son? Se refieren a las partidas que la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite restar de los ingresos acumulables de una persona física, para conformar la base gravable sobre la cual se va a calcular el impuesto:

Ingresos acumulables en el ejercicio fiscal – Deducciones autorizadas = Utilidad o pérdida fiscal

Por lo tanto, es importante que tengas bien identificadas las deducciones que puedes hacer en tu próxima declaración anual de impuestos, ya que si éstas son altas, el monto de la base gravable disminuye, así como el monto a pagar. Y si las deducciones son mayores que el resultado fiscal, es cuando podrás solicitar al SAT la devolución de impuestos.

Estos son algunos de los gastos personales que puedes deducir en tu próxima declaración anual:

Salud

Honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Serán deducibles si son prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes.

Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales. No proceden los comprobantes de farmacias.

Honorarios a enfermeras.

Análisis, estudios clínicos.

Compra o renta de aparatos de rehabilitación y prótesis. En caso de incapacidad o discapacidad deberás contar con el certificado o la constancia de incapacidad expedida por las insituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

El SAT también permite deducir la compra de lentes oftalmológicos, es decir, “aquellos que ayuden a mejorar las condiciones ópticas (miopía, hipermetropía, astigmatismo) y que cuenten con una graduación”, hasta por un monto de $2,500.

Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Para que proceda, es importante que en tu declaración apliques esta deducción dentro del tipo “Primas de seguros de gastos médicos” y no como un gasto médico.

Puedes deducir los pagos realizados para ti y en su caso, tu cónyuge, concubino(a), ascendientes o descendientes en línea recta siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan el valor de 1 Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual vigente en el ejercicio 2022, es decir, $35,101.08.

Educación

Colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios. Desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos siguientes (límite anual de deducción):

– Preescolar: $14,200

– Primaria: $12,900

– Secundaria: $19,900

– Profesional técnico: $17,100

– Bachillerato o su equivalente: $24,500

Transporte escolar, pero sólo si es obligatorio.

Recomendaciones:

Siempre que pagues colegiaturas revisa tu factura y cerciórate que contenga el complemento de datos que incluye el nombre y la CURP del alumno y su nivel escolar.

-El campo “Uso del CFDI” sea por pagos por servicios educativos.

Cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició.

Verifica que tu comprobante no incluya otros conceptos como inscripción, reinscripción, uniformes, útiles escolares, ya que no pueden ser deducibles.

Puedes deducir los pagos realizados para ti y en su caso, tu cónyuge, concubino(a), ascendientes o descendientes en línea recta siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan el valor de 1 UMA anual ($35,101.08).