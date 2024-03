Entregan sindicatos sus padrones sin actualizar

Ciudad de México.- Los sindicatos enfrentan problemas para conformar un padrón de afiliados confiable y muchos se resisten a rendir cuentas cada seis meses, afirmó Alfredo Domínguez, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Al participar en el ciclo de mesas redondas "Relevancia, logros y retos de la reforma laboral", el funcionario dijo que tienen registro de mil 442 trámites positivos de modificación de padrón de miembros.

"Tenemos muchos problemas con la modificación de los padrones porque muchos sindicatos no los entregan en excel, sino en PDF, y no podemos editar para calcular la proporcionalidad de género.

"Estos padrones son la materia diaria de los sindicatos y no tendrían por qué no tener un padrón actualizado, que les permitiera laborar para establecer ciertos trabajos de capacitación, atención a los que están en edad de jubilación... No tendría por qué tener un padrón con desorden o desaseo", comentó.

Aunque el Centro Federal tiene 541 actas de rendición de cuentas, advirtió incumplimientos en este renglón.

"La reforma laboral establece que todas las dirigencias sindicales deben rendir cuentas cada seis meses del ejercicio de los recursos y fondos sindicales, sobre todo de las cuotas a los trabajadores, una cuenta completa y detallada, y deben dar vista al Centro Federal. Sólo hay 541 sindicatos con esta rendición de cuentas", manifestó.

Aunado a esto, sólo hay 369 modificaciones de estatutos positivos, a pesar de que es una obligación por ley.

COM

"Hemos rechazado muchísimas modificaciones de estatutos porque no están cumpliendo con el voto personal, libre, directo y secreto para elegir directivas", afirmó.

Agregó que como resultado de la reforma, sólo hay 97 sindicatos nuevos y se esperaba tener un "boom" en esta materia.

Domínguez Marrufo explicó que se rechaza la mitad de las solicitudes de sindicatos porque son personas que no tienen una relación laboral formal.