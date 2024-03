Insuficiente aumento al salario mínimo ante pobreza

Ciudad de México.- En México, a 37 de cada 100 personas no les alcanza para comprar la canasta alimentaria, aún con los aumentos al salario mínimo, por lo que tienen que resolver sus gastos con otras entradas de ingresos, como programas sociales.

Jorge Sales Boyoli, abogado laboral, señaló que el salario mínimo ha incrementado 2.86 veces su tamaño con respecto a 2016, mientras que la pobreza laboral lo ha hecho 0.08 veces.

Explicó que el Coneval ubicó el ingreso laboral per cápita en 3 mil 100 pesos, lo que demuestra que está por debajo del monto del salario mínimo en más de 50 por ciento.

Es decir que, a pesar de que el salario mínimo ha tenido aumentos de 20 por ciento o más, éste no ha permeado en toda la población.

"El ingreso per cápita en zonas rurales están en mil 800 pesos, otra vez el salario mínimo no está influyendo en que mejore el ingreso laboral per cápita", explicó Sales Boyoli.

La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso que viene del trabajo de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros.

"Lo que alimenta la pobreza laboral es una doble carga: los empleos informales y los empleos mal remunerados.

"En México, 37 de cada 100 personas no les alcanza con el ingreso laboral que llega para comprar la canasta alimentaria, esto quiere decir que resuelven con otros ingresos, entre ellos, remesas, que han estado creciendo de manera importante, y acceso a programas sociales, pero no están resolviendo con el ingreso laboral, que eso hablaría de un estado de salud óptimo de un mercado laboral", advirtió el abogado.