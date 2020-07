Enfrentan cines su peor crisis

Reforma

Ciudad de México.- Las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus representa la crisis más profunda en la historia del cine en el mundo, sostuvo Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Más intensa incluso que la causada hace un siglo por la llamada influenza española, cuando se tuvo que cerrar las salas durante 12 semanas en México. Ahora van 17 semanas y contando.

Desde el 25 de marzo pasado, cuando fueron cerrados los cines del país, a la fecha, la industria de la exhibición ha perdido 7 mil millones de pesos sólo por concepto de venta de boletos, de acuerdo con De Fuentes.

"En 2019 hubo, en el primer semestre, 185 millones de boletos vendidos. En el mismo periodo de este año, tomando en cuenta que abrimos de enero a marzo, sólo 50 millones de boletos.

"Eso es sólo en taquilla. Hay que recordar que los cines son anclas para los centros comerciales, generan mucha economía, los estacionamientos y la misma dulcería. Así que las pérdidas son incalculables", valoró el presidente de la Cámara.

Con la estabilización del número de contagios de Covid-19, y el descenso incluso en algunas localidades, poco a poco los cines han comenzado la reapertura. Pero no ha sido suficiente.

"Tenemos abiertas el 14 por ciento de las salas, de las 7 mil 600 que hay en el país, unas mil 200 están abiertas, en 13 estados. Pero se registra entre un 5 y 10 por ciento de asistencia".

La dimensión de la tragedia es enorme para los exhibidores. Si hace un año se registraban ingresos de 365 millones de pesos a la semana por taquilla, este año el promedio es de 3.7 millones. Apenas el 1 por ciento.

Como consecuencia, una docena de complejos ha tenido que cerrar (nueve de Cinépolis y tres de Cinemex), pero el riesgo se mantiene si la apertura de la economía tarda más tiempo.

Ciudad de México y Área Metropolitana, donde se concentra alrededor de un 30 por ciento de las salas, seguirá la próxima semana en semáforo naranja. No hay permiso para abrir los cines.

"Esto se ha vuelto insostenible para cualquier empresa, se anunció el cierre de algunas de las salas, son empleos que se pierden, no se descarta ir cerrando más salas permanentemente. Hay que pagar rentas, mantener cerca de 40 mil empleos, es complicado".

Lo único que piden como Cámara es que se les considere en el mismo nivel que otros negocios, como los restaurantes, que tienen un nivel similar de riesgo de contagios, pero que ya pueden abrir al 30 por ciento de su capacidad.

"Sin duda lo primero es la salud de los asistentes, ya cada municipio o entidad decide cuáles y cuándo abrir.

"Lo único que peleamos es que se nos considere como actividades similares, que no se nos ponga en una repisa aparte, no tenía mucha lógica que abrieran los centros comerciales y que no abrieran los cines, o una iglesia o un restaurante. Los cines son seguros por naturaleza, el riesgo de contagio es bajo o igual que otros negocios que ya están abiertos", argumentó.

Por lo pronto, el también productor señaló que la recuperación tardará al menos un año.

"Pero son tiempos sin precedente, no sabemos con certeza cómo va a reaccionar el público".

Cifras

7 mil millones de pesos de pérdidas por boletos

365 millones de pesos de ventas promedio a la semana en 2019 por taquilla

3.7 millones en 2020

7 mil 600 salas en el país

Mil 200 salas abiertas actualmente

185 millones de boletos vendidos en primer semestre 2019

50 millones de boletos vendidos en primer semestre 2020