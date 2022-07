¿Cuánto dinero se ahorra cuando no se tienen hijos?

Nueva York.- Los planes financieros tradicionales a menudo se reducen a preocuparse por los niños: cuánto ahorrar para la universidad, cuánto seguro comprar o cuál es la mejor manera de establecer fideicomisos y testamentos. Ese libro de jugadas no funciona para las personas que eligen no tener hijos, según un artículo publicado por el medio estadounidense The Wall Street Journal.

Un creciente número de adultos sin hijos en Estados Unidos está buscando asesoramiento sobre gastos, ahorros e inversiones a la medida de su situación. Los asesores financieros se han dado cuenta y algunos están desarrollando prácticas para satisfacer sus necesidades.

PUBLICIDAD

Jay Zigmont, un planificador financiero en Water Valley, Mississippi, quien se especializa en clientes sin hijos, destacó que el seguro de vida generalmente no es algo indispensable para quienes no tienen hijos. Mucho más importante es el seguro por discapacidad, dijo, ya que muchos de sus clientes no están casados y carecen de un segundo ingreso al cual recurrir.

Es probable que crezca la demanda de planeación financiera de esta índole. La tasa de natalidad en EU en el 2020 fue la más baja en 40 años, y una encuesta del Centro de Investigación Pew realizada el año pasado arrojó que alrededor del 44% de las personas de 18 a 49 años que no son padres señaló que es poco probable que tengan hijos, en comparación con el 37% en el 2018. El cambio es tanto cultural como demográfico: el grupo r/child-free en Reddit tiene alrededor de 1.4 millones de miembros, y las preguntas sobre planeación financiera figuran entre los temas recurrentes.

Varían las razones por elegir no tener hijos. Algunas personas nunca quisieron tener hijos, mientras que a otras les preocupa traer hijos al mundo en medio de una pandemia y un cambio climático continuos, mencionan los asesores financieros. Muchos simplemente quieren más tiempo y libertad, y no quieren el gasto de criar a un hijo. Los adultos sin hijos generalmente tienen más dinero y educación que quienes son padres, de acuerdo con la Oficina del Censo.

Los que no son padres a menudo están menos interesados que los padres en dejar un patrimonio grande, dijo Zigmont. Es posible que se centren más en gastar y regalar su dinero durante su vida. Las donaciones caritativas suelen ser un componente importante de sus planes, señaló.

La jubilación anticipada a menudo es posible para ellos porque pueden tener más ahorros y menos gastos, pueden vivir en casas más pequeñas y conducir automóviles más pequeños, dicen los asesores financieros. Es posible que puedan pagar sus propios préstamos estudiantiles antes y que tengan más tiempo para dedicarse a sus trayectorias y hacer el trabajo que aman.

Los adultos sin hijos miran el futuro financiero de manera diferente a los padres, destacó Kathryn Tuggle, de 40 años, coautora de "How to Money".

"Nunca me ha gustado la pregunta, '¿Quién cuidará de ti en la vejez?', porque odio la idea de que para eso están los niños", mencionó Tuggle, quien sabe desde que tenía 8 años que no quería hijos.

En caso de quedar incapacitada, Tuggle indicó que ha hablado con su sobrina de 20 años sobre actuar en su nombre en cuestiones de atención médica y tener poder notarial financiero. También tiene una póliza híbrida de seguro de vida/cuidado a largo plazo y una cuenta de ahorros dedicada a futuros gastos de atención médica.

Los hitos financieros a menudo lucen diferentes para quienes no tienen hijos, destacan los asesores.

Lauren Zangardi Haynes, una planificadora financiera en Richmond, Virginia, por lo general recomienda para esta población planes de salud con deducibles más altos con cuentas de ahorros para cuidado médico para guardar ahorros para futuros gastos de salud previos al seguro Medicare.

Quienes no tienen hijos pueden sobrevivir con menores fondos de emergencia y pueden cambiar de trayectoria profesional más fácilmente.

Matt Gray, un planificador financiero en Denver, dijo que guarda alrededor de dos meses de gastos en su cuenta de ahorros de emergencia, menos de los tres a seis meses de gastos que normalmente recomienda para quienes son padres de familia.

Ahora de 30 años, a Gray le diagnosticaron insuficiencia renal a los 20 años. Consideró que no tener hijos lo ayudó a manejar fácilmente los gastos médicos involucrados -de alrededor de 30 mil dólares en el curso de dos años antes de recibir un trasplante de riñón- sin endeudarse. Sus costos de medicamentos de alrededor de 3 mil dólares al año no dan al traste con su presupuesto, aseveró.

Dicho esto, las tasas de pobreza son más altas entre los adultos sin hijos que entre los padres de mayor edad, arroja un estudio reciente de la Oficina del Censo. El estudio, que se basó en datos del 2018, encontró que alrededor del 12.4% de los adultos sin hijos tenían ingresos familiares por debajo del umbral de la pobreza. El estudio definió sin hijos como personas que carecen de hijos biológicos.

Zangardi Haynes dijo que se espera que varios de sus clientes sin hijos ayuden a cuidar a sus padres de edad avanzada, ya que los padres y hermanos con frecuencia asumen que tienen más libertad para hacerlo.

Ella ayuda a sus clientes que no son padres de familia y que tienen entre 30 y 40 años a comprender el impacto en sus planes financieros de mil a 2 mil dólares adicionales por mes en posible apoyo financiero para ayudar a sus padres durante alrededor de 10 a 15 años.

La necesidad de acceder a los ahorros antes en la vida es importante para varios de sus clientes sin hijos que desean jubilarse antes de los 60 años.

Zangardi Haynes se asegura de que sus clientes sin hijos tengan ahorros fuera de las cuentas de jubilación tradicionales a los que puedan acceder fácilmente en esos primeros años de jubilación sin penalización.

Ella sugiere que abran una cuenta de ahorros de alto rendimiento destinada a intereses como viajes, ya que normalmente no tienen que presupuestar gastos educativos.

"Si no tiene que ahorrar grandes sumas cada mes para pagar la escuela de sus hijos, eso le permite gastar dinero en pasatiempos y viajes", destacó Zangardi Haynes.