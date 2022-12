Chihuahua, en el top 6 de reclamos contra bancos

Chihuahua, Chih.- La Condusef informó ayer que de las 94 mil 683 reclamaciones recibidas de usuarios de los bancos, en el periodo enero-octubre de este año, tres mil 26 correspondieron a instituciones financieras del estado de Chihuahua, ubicándose en el sexto lugar entre las entidades federativas con más reportes.

Detalló que, en el ámbito nacional los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito con 26% de participación, tarjeta de débito con 25% y cuenta de ahorro con 9%.

Agregó que los nueve bancos más relevantes en quejas en todo el país fueron: Scotiabank, Banorte, HSBC, BBVA, Banamex, Santander, Bancoppel, Banco Azteca e Inbursa, que en conjunto registraron un total de 90 mil 486 reclamaciones, equivalente al 96% del sector.

Por lo que hace a los estados donde se presentaron más reclamaciones por los servicios de la banca, la Condusef detalló que los tres primeros lugares los registraron la Ciudad de México con 18 mil 118 quejas, el Estado de México con 12 mil 728 y Jalisco con siete mil 681.

Les siguieron en ese sentido, Puebla con tres mil 718 reclamaciones, Nuevo León tres mil 293 y Chihuahua por tres mil 026.

Agregó que Veracruz reportó tres mil seis casos, Guanajuato otras dos mil 914 y en resto de las entidades 36 mil dos reclamaciones.

Los productos que generaron mas quejas son las tarjetas de crédito con 23 mil 833; las de débito con 22 mil 318; por cuenta de ahorro ocho mil 247; de nómina seis mil 785, cheque fueron seis mil 327 y el resto 22 mil 976.

De los productos más reclamados, las resoluciones favorables al usuario fueron en un 45 por ciento a favor del usuario en el caso de las tarjetas de crédito, un 35% en las de débito y nómina, respectivamente, así como un 27% en las cuentas de ahorro y 21% en las de cheques.

Señaló que las instituciones que resolvieron más en favor del usuario fue BBVA con el 44 por ciento, Bancoppel, Santander y HSBC con un 37 por ciento, respectivamente, e Inbursa y Citibanamex con el 36%.

Otras instituciones como Banorte, Banco Azteca y Scotiabank, resolvieron en favor de su cliente en un 29, 28 y 28 por ciento de los casos de reclamaciones.

Finalmente, informó que las principales causas de reclamación fueron: consumos no reconocidos con 20%, transferencia electrónica no reconocida con 16% y cargos no reconocidos en la cuenta con 8%.