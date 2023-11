Carreras técnicas son demandadas por sector productivo

Ciudad de México.- Ante la demanda actual del sector productivo y del mercado laboral en México, la ciencia de datos y la inteligencia artificial se han incorporado a la oferta educativa de instituciones públicas de nivel medio superior como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), que actualmente cuenta con 64 carreras técnicas y 313 planteles.

"A nivel mundial la Cuarta Revolución industrial es demandante de técnicos y tenemos que estar al día, por lo que el diálogo y la coordinación permanente con el sector productivo es fundamental para que no rezagarse y para que el perfil de nuestros egresados coincida con el perfil de ingreso requerido por las empresas, porque si no nos actualizamos corremos el riesgo de que nuestras carreras se vayan haciendo obsoletas y que el título profesional que le damos a los muchachos no les sirva para conseguir empleo o que la empresa tenga que invertir tiempo y dinero para capacitar y poner al día a los egresados", declara Manuel de Jesús Espino, director general del CONALEP.

El funcionario subraya que nuevas carreras como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial históricamente solo podrían estudiarse en universidades y posgrados. "Sin embargo, hoy no solo se necesitan ingenieros, profesionales con maestría o doctorado, se requieren muchos técnicos que tengan habilidades y destrezas para poder operar esos niveles que genera la tecnología de la ciencia".

En marzo de este año, Intel y el CONALEP firmaron un acuerdo nacional de colaboración que permitirá fortalecer la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial a través del desarrollo de materiales didácticos y capacitación de personal docente en la materia. Esta nueva alianza, firmada por Santiago Cardona, director general de Intel para Hispanoamérica, y Manuel de Jesús Espino, permitirá que 10 CONALEP implementen el programa Intel AI For Youth en los estados de Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

El nuevo programa Intel AI For Youth proveerá al CONALEP de los recursos necesarios, sin costo alguno, para el diseño curricular enfocado en Inteligencia Artificial y procesos de aprendizaje automático, los cuales beneficiarán a aproximadamente 25,000 estudiantes en los próximos tres años hasta alcanzar a 50,000 en años subsecuentes, quienes podrán aprender habilidades técnicas como visión por computadora, procesamiento de lenguaje computacional y datos estadísticos, así como diversas habilidades, entre ellas el uso ético de esta tecnología y el desarrollo de soluciones orientadas a generar impacto positivo en la sociedad.

El director general del CONALEP señala que la colaboración y asesoría que les brindan las empresas es lo que les permite actualizar o definir las carreras técnicas. "Los empresarios son quienes saben de nuevas tecnologías y el avance de la ciencia, eligen las tecnologías para hacer a sus empresas más competitivas y ellos nos comentan al respecto. Entonces ahora estamos actualizando convenios para formalizar el compromiso permanente del sector productivo para que siempre nos ayude a revisar nuestras carreras y trayectos técnicos".

Existen diversos ejemplos de la colaboración entre el CONALEP y el sector productivo. Recientemente también se lanzó la carrera de carrera Profesional Técnico Bachiller en Transporte Ferroviario, ya que de acuerdo con Espino, esta industria "viene muy fuerte". Para muestra se refirió al Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara Jalisco, a la renovación del Metro de la CDMX y al desarrollo del Tren Interurbano México-Toluca, del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y del Tren Maya. "Estos trenes necesitan especialización porque no es lo mismo un técnico profesional para un tren que para el Metro.

Respecto a la oferta educativa que tiene el CONALEP para los jóvenes, Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP Tamaulipas, comenta que en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron un diagnóstico de los sectores estratégicos en el Estado para contribuir al desarrollo sostenible de la entidad a través del fortalecimiento de la política estatal educativa con enfoque de Agenda 2030.

"El estudio nos va a dar la pertinencia y factibilidad de las carreras técnicas que se pueden ofertar en los próximos años en Tamaulipas. Se hizo una investigación de campo con industrias, empresarios, cámaras, egresados y todos los datos que ellos tienen. Anteriormente muchas carreras se creaban sin sustento, por ejemplo, la carrera de Turismo en Matamoros no nos ha funcionado porque el Estado no tiene esta vocación. Esta investigación del PNUD es una herramienta que considera fenómenos como el nearshoring y lo que se está visualizando que vendrá en los próximos años para México", expone Fernando Arizpe Pedraza.

Menciona que la carrera de Autotransporte que lanzaron el año pasado está basada en la demanda que existe en México y Estados Unidos. En el país se estima que hay vacantes que van de los 120,000 a los 140,000 puestos de operadores de transporte, mientras que en EU se calcula que aproximadamente es de 80,000 puestos. Específicamente en el área de Tampico se calcula una demanda de 4,000 puestos para el autotransporte.

"La industria del autotransporte está experimentando un fenómeno en el que tiene que estar cuidando a sus empleados para que sus empleados no se vayan con la competencia. Ha hecho que incluso aumente el salario, se registran sueldos que van de los 60,000 a los 80,000 pesos por operador de transporte. Con esta carrera, CONALEP no trata de preparar a un chofer que maneja un camión, es un profesional técnico que además de saber conducir el vehículo sabe hacer mantenimiento y mecánica básica, pero también sabe de administración, trámites, inglés, cómo reaccionar ante circunstancias, manejo de residuos, todo lo que conlleva el autotransporte", puntualiza el director general del CONALEP.

El valor de la mano de obra técnica para la industria

Desde 1978, el CONALEP ha formado y profesionalizado a técnicos para el sector productivo.

La oferta educativa del CONALEP para los jóvenes es que estudian su periodo de bachillerato y egresan con una carrera técnica que los ayuda a incorporarse al sector productivo, además de que pueden continuar en la universidad.

"Los técnicos profesionales aportan mucho a la industria mexicana y a todas las empresas en México. Datos de la Secretaría de Economía revelan que el CONALEP a nivel nacional es uno de los que más aporta mano de obra técnica a la industria en México. Nuestras carreras están basadas en competencias técnicas y laborales que les permiten encontrar con rapidez las oportunidades de trabajo", destaca Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP Tamaulipas.

Agrega que el Modelo Mexicano de Formación Dual es una de las fortalezas de esta institución educativa. "Es líder en México en este sistema de educación. Tenemos convenios con muchas empresas que absorben a nuestros alumnos duales y se los llevan durante un año a sus instalaciones, les dan una beca y como ya los conocen alrededor del 40 por ciento se queda en esas compañías a trabajar. Esto nos coloca como líderes y hace que los empresarios transmitan esta información a otras organizaciones y empiecen a buscar más a nuestros jóvenes por sus talentos, habilidades y competencias técnicas. El sistema dual se implementó en 2014 en Tamaulipas y en la última generación egresaron 370 jóvenes, pero queremos que siga creciendo y que lo sigan conociendo los empresarios para que lo absorban".

El sistema dual, para el que son elegidos los alumnos más destacados, fue adoptado hace 25 años por el CONALEP con el apoyo, iniciativa y acompañamiento de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

"Tenemos que convencer al sector productivo para que se convierta en promotor del modelo dual. Las cámaras empresariales son las que recomiendan a los jóvenes del CONALEP. El 2024 va a ser el año de mayor éxito en el crecimiento del modelo dual de esta institución educativa", manifiesta Manuel de Jesús Espino.

Enfatiza que el nearshoring le da a México la gran oportunidad de atender a las empresas que están llegando. "Hoy estamos en un récord de inversión extranjera que no hemos tenido en años, somos de los países más atractivos para la inversión de grandes empresas. Estamos en el máximo histórico salarial, hoy hay mejores salarios para los técnicos. Hay que aprovechar a empresas como Tesla, porque detrás de ella llegan muchas empresas que van a ser abastecedoras. Ya hay más de 20 empresas entre Saltillo y Monterrey, ya estamos metiéndonos ahí. Llegó BMW con la producción de autos cien por ciento eléctricos, ya tenemos 64 estudiantes en el modelo dual con ellos. En el Tren Maya tenemos a 120 estudiantes en la carrera de técnico ferroviario, se amplió un plantel para ellos, arrancó la carrera en agosto de este año".

Para responder a las demandas de la industria, CONALEP lanzó en Saltillo, Coahuila, un nuevo modelo llamado Plantel-Empresa, que es una nave industrial donde los jóvenes practican en una línea de producción completa que es supervisada por control de calidad. "Es un grupo empresarial el que puso la nave industrial, el equipo, las herramientas, los insumos y nosotros ponemos a los alumnos y a los docentes, los jóvenes egresan con el perfil exacto que requiere el grupo empresarial. Es un modelo muy novedoso que vamos a implementar en un plantel de Iztacalco, en la Ciudad de México, en la carrera de Confección de Vestido, ya tenemos un par de empresas con las que vamos a firmar un convenio para que pongan el equipo y generar técnicos con el nivel requerido", revela el funcionario.

El nearshoring, gran oportunidad para la especialización de los técnicos

El director general del CONALEP dice que fenómenos como el nearshoring van a potenciar la demanda de técnicos especializados en 2024. "Va a crecer de manera exponencial, por ello estamos desarrollando una estrategia que va a permitir esto, porque hay nuevas oportunidades en el mundo que van a demandar muchos profesionales con alto nivel de especialización. Parte del éxito que tenemos ahorita es que ya no solamente tenemos carreras genéricas como mecánico automotriz, no son iguales las capacidades y las habilidades de mecánica automotriz para tráilers que para vehículos pequeños, tenemos que especializarnos".

Fernando Arizpe Pedraza expone que las empresas que se instalarán en la frontera norte de México van a requerir mano de obra calificada. "Van a llegar compañías de todo tipo, esencialmente es industria y necesita del manejo de equipos, herramientas, talleres, tecnologías, sistemas y con base en ello es como las carreras se van a tener que ir adaptando. Eso va a permitir que nuestros alumnos tengan un lugar para incorporarse".

Agrega que la industria en general y los servicios logísticos son los sectores que crecerán en los próximos años. "En el Sur, en Tampico, donde es muy fuerte el sector petroquímico, tenemos las carreras de Químico Industrial y Construcción. La idea es seguir trabajando con los comités de vinculación".

Para Manuel Espino de Jesús la educación históricamente ha sido exitosa cuando tiene la capacidad de anticiparse a lo que viene, de visualizar lo que está por llegar y prepararse para hacer frente a esa realidad. "Y eso es lo que estamos haciendo, por eso el éxito y prestigio del CONALEP. Confíen en que el talento técnico de los mexicanos, es muy grande, lo reconocen los países orientales, los de Medio Oriente, los europeos, latinoamericanos, en Norteamérica. El mexicano tiene un talento impresionante, es natural, no lo tienen en otros países y nos lo reconocen. Ofrecemos un talento educado, capacitado, profesionalizado y ponemos como testigos a miles de egresados del CONALEP. Somos un país que estamos en un momento de oportunidad y lo queremos aprovechar".