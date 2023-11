Aumenta llegada de misiones comerciales a México

Ciudad de México.- Estados como Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México y Quintana Roo son los que más les interesan a las misiones comerciales extranjeras que las consultoras han recibido en México.

"En 2022 y lo que va de 2023 recibimos 14 misiones comerciales, de las cuales cuatro fueron de Estados Unidos, tres de Japón, tres de Corea, dos de Canadá, dos de India y estamos enterados de que las misiones comerciales españolas se reactivaron a partir de 2022. Entre 2019 y 2021 estuvimos apoyando a cuatro misiones empresariales interesadas en invertir, que tuvieron reuniones con autoridades, empresarios y posibles socios, y que, incluso, vinieron de manera exploratoria. El nearshoring se aceleró a partir del anuncio de Tesla, aunque ya venía creciendo desde antes", revela Sergio Díaz, socio consultor de Vestiga Consultores.

Agrega que esas misiones comerciales pertenecen al sector automotriz, servicios de energía, manufactura avanzada, logística, farmacéutica, tecnología de información y turismo. "Son los sectores en los que están interesados y les hemos ayudado a gestionar reuniones y a proporcionarles información de esas áreas".

Para Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), las circunstancias económicas, los conflictos comerciales y la logística han propiciado que muchas empresas de Asia y otros países regresen al Continente Americano.

"Nos han llegado misiones comerciales de Argentina, Brasil, EU, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Gran Bretaña, España, Canadá, principalmente. Han sido varias y nos da gusto por la manera en la que entran al país, tienen una agenda previa y desde el principio investigan qué es la CNEC y nos piden que les hagamos una presentación de cómo está la situación económica en el país desde el punto de vista privado; segundo, piden apoyo y asesoría para ver qué áreas y qué estados de la República percibimos que pueden ser oportunidades de negocio, en qué parte y actividades, y ya que les decimos eso como cámara entonces empiezan a contratar a nuestras empresas afiliadas de consultoría en las diferentes especialidades que a ellos les interesan para poder tener mucho más certeza en la inversión. Estamos preparados para recibir a las misiones comerciales que nos soliciten apoyo", destaca Sierra Boche.

Las misiones comerciales que ha recibido la CNEC pertenecen a la industria

automotriz (armadoras), autopartes (eléctricas y electrónicas), tecnología (programadores), parques industriales (real estate) y smart cities para trabajadores de parques industriales.

"Somos una diversificación de servicios en materia de comercio exterior, fiscal, análisis de mercado, contabilidad, auditoría, infraestructura, etc. Las empresas que quieran llegar a México pueden solicitar el apoyo a las empresas de consultoría", indica el presidente de la CNEC.

En el caso de Vestiga Consultores ofrece servicios de Security Risk Assessment. "Hacemos evaluaciones de seguridad en donde las empresas quieren abrir la planta industrial, de las opciones que manejan para instalarse, todas las condiciones relacionadas con ubicación, perfil de criminalidad, tendencias, background check o revisión de antecedentes del personal y de los socios, due diligence financiero, ciberseguridad, logística y consultoría legal que hacen los abogados. Ofrecemos información sobre el mercado, la cultura, la manera de operar más adecuada en México, riesgos de cada mercado o región de interés", expone Sergio Díaz.

El socio consultor dice que a las consultoras las recomiendan los despachos de abogados internacionales o clientes que ya trabajaron con ellas. "Lo que hacemos es apoyar a estas misiones comerciales que llegan a México, a veces vienen con el apoyo de sus embajadas o las organizan cámaras y asociaciones empresariales de sus países de origen. Las apoyamos con la gestión de citas con empresarios mexicanos".

Finalmente, Díaz declara que un tema por el que empiezan a preguntar las misiones comerciales es la disponibilidad de capital humano. "Para ellos es importante ver qué tipo de universidades y egresados hay en la zona donde van a operar, si hay ingenieros y suficiente mano de obra calificada y medianamente calificada. Es un aspecto cada vez más preocupante para las empresas que ya están en México porque es más frecuente que tengan problemas de recursos humanos en varias plazas. Tenemos un cliente japonés en el Bajío, es una empresa de proveeduría automotriz que tiene una fábrica de casi 1,000 empleados, ofrece 150 plazas que no ha logrado llenar en un año en todos los niveles, entonces sí es un tema grave, así como la infraestructura de comunicaciones y transportes, el abasto energético y de agua, es sobre lo que más piden información y lo que tratan de entender".

Misiones comerciales demandan parques industriales

Las misiones comerciales que llegan a México tienen un objetivo central: encontrar parques industriales.

"Las empresas extranjeras tienen mucho interés en la existencia de parques industriales, los prefieren por su ubicación, servicios, seguridad, acceso y poder llevar, incluso, a parte de su cadena de proveedores. A veces también se instalan en ubicaciones estratégicas aunque no sean parques industriales. Pero lo que es importante es el tema de seguridad en la zona, índices de delincuencia en la región, y cuando abren sus plantas industriales las medidas preventivas y de protección, de seguridad patrimonial y para sus recursos humanos".

Por otro lado, Juan Carlos Sierra Boche expone que además de desarrollar parques industriales, las misiones comerciales también manifiestan interés en hacer alianzas estratégicas con empresas mexicanas y buscan socios comerciales. "Hay inversionistas que están viendo la gran oportunidad que tiene México y la están aprovechando. Ahora lo que nos hace falta en el norte del país es infraestructura y parques industriales, por ello se están yendo al Bajío. Monterrey está abarcando 1.7 millones de metros cuadrados en construcción de naves industriales; Tijuana 650,000 metros cuadrados; CDMX, Saltillo y Juárez tienen más de medio millón de metros cuadrados y el Bajío casi llega al millón de metros cuadrados de edificaciones".

Asimismo, señala que las empresas se están instalando en Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. "Sin embargo, es tal la demanda que nos rebasa y las empresas de relocalización no van a esperar, tienen la instrucción de sus jefes de llegar a América, entonces si no encuentran en el norte se van al Bajío o al sur, ese es el orden de prioridad que siempre nos han manejado las misiones comerciales. Se trata de que hagamos equipo de trabajo en México y operemos a la velocidad que ellos requieren para que vengan a invertir y no se nos vaya la ventana de oportunidad del nearshoring en México".

El presidente de la CNEC enfatiza que los parques industriales tienen una correlación directa con el desarrollo de infraestructura básica como agua, electricidad y accesos adecuados para los recursos humanos. "Si no existe esta infraestructura no se pueden construir más parques industriales. Nos estamos perdiendo una buena oportunidad porque las empresas extranjeras al primer país que ven de América Latina es a México y si no ven que tenemos las condiciones se nos van a otros países aunque estén más alejados".

Concluye que en el desarrollo de infraestructura es determinante el papel del sector público, que debe reconocer las necesidades que existen para atraer inversiones; y de la iniciativa privada, que debe revisar si existen las condiciones que permitan programar las inversiones enfocadas en la construcción de parques industriales.