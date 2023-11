Llaman a empresas a ir más allá de la

Ciudad de México.- Aunque muchas empresas realizan acciones filantrópicas encaminadas a la sustentabilidad, sistematizar sus operaciones bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) es crucial para obtener resultados sostenibles.

"(Se necesita) pasar de la filantropía a soluciones de negocios sostenibles", afirmó Eduardo Carpizo, líder de la práctica de ESG en el despacho Aguilar y Loera.

La filantropía es un aspecto discrecional, voluntario, pues cada empresa decide si lo hace o no, pero los criterios ASG, también conocidos como ESG por sus siglas en inglés, son aspectos que van más allá porque cada vez más los inversionistas y grupos de interés de las empresas están poniendo atención al desempeño de las empresas en materia de sustentabilidad.

Así, muchas de estas acciones bajo criterios ESG se vuelven parte del valor de una empresa, con impacto material en sus estados financieros.

Carpizo refirió que mientras la filantropía es un "nice to have" (agradable tener), tales criterios son considerados como un "must to have" (se deben tener).

"Si tú no estás enfocado en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo sí tienes consecuencias porque quedas fuera del mercado.

"Son temas que ya llegaron para quedarse, no es una moda", afirmó Carpizo.

Señaló que si un inversionista quiere comprar una empresa le va a pedir tus números y además los criterios ASG.

Antes, el valor de una empresa se basaba en sus sanos estados financieros, sus ganancias, pero a esto se agregan los aspectos ASG, por lo que de no poner atención en ellos la compañía puede valer menos en el mercado, advirtió.

Los criterios se utilizan para evaluar el desempeño e impacto de una empresa en lo referente al cuidado del medio ambiente, como la reducción de emisiones CO2, el uso de energías renovables, entre otros.

En el área social se incluyen los beneficios para los trabajadores y comunidades donde se ubica la empresa y en la de gobierno corporativo califica aspectos como la transparencia de la empresa, que no haya corrupción, privacidad de datos, consejo de administración equilibrado entre hombres y mujeres, etcétera.

Los criterios ASG nacieron de una reunión que se dio entre los miembros de la ONU en 2015, donde se creó la que sería la agenda a cumplir para 2030, la cual se conformó de 17 objetivos de desarrollo sostenible.

Todos los países se comprometieron a llegar a esos objetivos y para lograrlo cada país se enfocó en metas y criterios ASG, basándose en los principios generales como contar con agua limpia y de calidad, energía asequible y limpia, ciudades sustentables, equidad de género, entre otros.