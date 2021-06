Alertan por estafas en préstamos personales

Internet

A fin de evitar fraudes a personas que buscan un crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó la suplantación del nombre comercial y hasta datos fiscales que sufrieron distintas instituciones financieras de distintas partes del país.

En el listado de afectadas dado a conocer por la dependencia, Siempre Creciendo, que suplanta la identidad de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., por ejemplo, SOFOM, E.N.R., otra que no tiene datos y usa la personalidad jurídica de Siempre Creciendo, donde incluso se utilizan logos de las financieras .

También se vieron afectadas Logro Financiero, Americafin, Credix GS, MR. PRESTA, S.A, EMPRENDE CRÉDITO, Apoyo financiero, Arrendadora y Financiera Nacional, GLOBALFIN, CRÉDITO VISION, INSEREX, RECURSOS FINANCIEROS, DUAVER, Financiera Capitolio, ProPymex, Enver &A y Creativo Financiera Nacional, entre otras, la mayoría sin datos de ubicación .

“Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales”, indicó la Condusef.

De acuerdo con la dependencia, una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

Sin embargo, piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 por ciento del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta 200 mil pesos.

“Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados”, expuso.

En ese sentido, recomendó evitar contratar préstamos o créditos en los que se tengan que dar anticipos por cualquier concepto, asegurarse que la institución financiera esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp, donde se puede verificar domicilio, página de Internet y teléfonos.

Además, no proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito, no entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito y no dar información ni realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.

