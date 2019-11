Vuelve con plata al cuello

Integrante de un puñado de chamacos que recientemente enorgullecieron al futbol azteca en 'Brasil 2019', Santiago René Muñoz regresó ayer a su tierra natal y con la medalla de plata colgada al cuello sabe que lo mejor está por venir.

Luego de superar la frustración que dejó la derrota en la gran final del Campeonato del Mundo Sub-17 ante Brasil, el futbolista juarense disfruta el éxito alcanzado en tierra carioca y del buen sabor de boca que le dejó el torneo.

“Es un subcampeonato muy bueno, sabemos que lo de la final no fue tanto de nosotros, pero son cosas que pasan y ahorita a disfrutarlo con la familia”, comentó el delantero fronterizo a su llegada al aeropuerto internacional Abraham González.

Santiago fue junto con Bryan Alonso González, uno de los dos jugadores juarenses que estuvieron con la selección que dirigió Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, y fue titular indiscutible en el planteamiento e idea futbolística del entrenador mexicano.

“En cada juego hice cada una de las cosas que el entrenador me pidió, retener la pelota, esperar el arribo de mis compañeros, pisar el área. En realidad destaco mucho el trabajo en equipo que hicimos y la mentalidad que mostró el grupo en momentos difíciles del campeonato”, mencionó.

Acerca del polémico penal que se marcó en contra del once azteca en la final frente a Brasil, comentó que sí pesó en el ánimo del grupo.

“En el momento pesó mucho la decisión arbitral que nos perjudicó, porque sabíamos que el trabajo y el esfuerzo había sido mucho, pero al final reconforta saber que todo México está orgulloso de nosotros y eso en lo personal me pone feliz”, dijo Muñoz.

Después de pasar un par de días en su ciudad natal, Santiago regresará a Torreón, Coahuila para inmediatamente ponerse a las órdenes del entrenador Mario Méndez y estar a tono para encarar la Liguilla de la categoría Sub-17.

“Voy a regresar con Santos, pero sé que después del Mundial se van a abrir oportunidades, ya algunos clubes preguntaron por mí, pero eso se verá más adelante”, aseguró.

Uno de esos clubes interesados podría ser el mismo FC Juárez, luego que su propietaria, Alejandra de la Vega publicó en su cuenta de Facebook: “Felicidades, en especial a Bryan González y Santiago Muñoz, jóvenes promesas juarenses. Nos encantaría verlos portar la playera de Bravos”. El gol que Santiago anotó ante Japón compite para ser el mejor del Mundial Sub-17.

La FIFA publicó a los 10 nominados para el premio del mejor gol, entre los cuales aparece el que marcó el delantero mexicano en octavos de final.

El organismo rector del futbol abrió las votaciones para elegir el mejor gol a través de su página web, y el tanto del delantero azteca fue incluido en la lista de las 10 anotaciones a elegir. La votación concluirá el próximo 25 del mes en curso.