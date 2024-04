Video: La prioridad de Jonathan dos Santos es el América, no el Tri

Ciudad de México.- Jonathan dos Santos anticipó su retiro de la Selección Mexicana, pese a ser uno de los contenciones más destacados de la Liga MX, en el América.

El futbolista aclaró las versiones que indicaban que le había solicitado a Jaime Lozano que no lo convocara al Tricolor de cara a los juegos del Final Four de la Concacaf Nations League, torneo en el que México perdió ante Estados Unidos.

"Si te soy sincero mi prioridad ahora mismo es el América. Le doy la prioridad al América de aquí hasta que me retire. Es cierto que la Selección Mexicana me ha dado muchísimo, pero en este momento de mi carrera, con muchísimos partidos, ya tengo 34 años, ya no soy un joven y siento que ahora mismo le tengo que dar todo al América.

"Lo que me han demostrado tanto presidente y directiva, sin venir jugando casi un año y medio y que me vuelvan a renovar y que confíen en mí, la verdad es que estoy muy agradecido", mencionó.

Dos Santos incluso está en el top ten de un estudio (CIES, Football Observatory) sobre los mejores contenciones a nivel mundial en escenarios de alta presión. Por ello sorprendió tanto su ausencia de la Selección Mexicana.

"Por eso (por el enfoque en el América), no decidí no ir a la Selección, es cierto que tuve contacto con Jimmy (Lozano) y con Duilio (Davino) y expresé mi sentir, que no era el momento, aparte es una gran Selección, grandísimos jugadores, siento que no tengo nada qué hacer ahí, ellos están en un gran proceso y creo que a la Selección le va a ir muy bien", expresó en el Nido de Coapa, en el penúltimo entrenamiento de cara al juego contra los Pumas.

El jugador ya no se ve en el Tricolor, que este verano encara la Copa América.

"Es ya un casi casi retiro, ya tengo 34 años, los cumplo la semana que viene. Aunque me sienta como un niño, me siento como un joven de veinte y tantos, me renacieron ahora mismo, pero yo creo que ya esto va a ser casi casi como un retiro, mi prioridad es el América y voy a dar todo por estos colores", mencionó.