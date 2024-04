Video: Murió 'El Hobbit' Bermúdez... en la Atlántida

Ciudad de México.- ¡Sí cree en la reencarnación!

El futbolista Christian "Hobbit" Bermúdez celebró sus 300 partidos con el Atlante revelando que él murió ahogado en la destrucción de la Atlántida.

"A mí me da miedo el agua, no sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento", contó en una entrevista al sitio del club.

El jugador, que fue campeón con el América en el Clausura 2013, Final donde dio la asistencia para el gol de Aquivaldo Mosquera, primero de las Águilas en el juego, también mencionó que incluso tiene visiones de la isla de la mitología griega, que según se relata tenía gran potencial militar, pero fue destruida y terminó hundida en el mar. Nunca se ha encontrado.

"Yo he tenido sueños lúcidos debajo del mar, he visto estructuras debajo del mar, afuera del mar. Algo muy loco me pasó en un avión, no tenía qué escuchar ni que leer cerré los ojos, sin el plan de meditar, y me viene en una imagen en donde estaba en el fondo del mar, yo viendo hacia arriba, viendo al sol cómo se reflejaba en el agua, en eso empezaba a avanzar y yo iba arriba de un delfín", añadió.

No sólo eso, "El Hobbit" también contó que tiene tatuajes de seres extraterrestres que asegura ha visto.

"Tengo tatuajes de los seres que yo he visto. Los seres evolucionados viven adentro de sus planetas, no exteriormente. Nosotros todavía vivimos afuera, no somos tan evolucionados, pero totalmente, sé que hay vida en otros planetas", contó.