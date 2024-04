Separa Porto a Jorge Sánchez

Ciudad de México.- Los días de Jorge Sánchez en Portugal habrían llegado a su fin.

El lateral mexicano, que llegó para esta temporada al club portugués, fue separado del plantel junto a los españoles Iván Jaime, Toni Martínez y el luso André Franco, según revelan medios portugueses por bajo rendimiento.

Los Dragones han tenido unas semanas para el olvido, son terceros de la liga con 59 puntos, a 18 del líder Sporting, que de mantener los mandaría a Europa League, y quedaron fuera en los Octavos de la Champions League a manos del Arsenal.

Al Porto sólo le queda la Copa de Portugal, en la que jugará la Semifinal de Vuelta ante el Vitoria Guimaraes. Ganan la serie 1-0.

Tras los malos resultados, el ambiente en el club no es lo mejor y por ello la decisión de que estos cuatro jugadores entrenen por separado.

"No hay nada qué decir, para trabajar en el Porto no basta con tener contrato, es necesario más", dijo el entrenador Sergio Conceicao, en conferencia de prensa.

Por su parte Pinto da Costa, presidente del Porto, también criticó las actitudes de los jugadores separados.

"No voy a decir que por eso hay ese espíritu, pero que a veces le pasa a todo el mundo, y no es una cuestión de calidad, se suele decir que en el mejor de los casos la mancha cae, pero a veces siento y el entrenador también, y cuando lo siente, actúa para animar incluso a los propios jugadores, que hay jugadores que ceden y no luchan por cambiar las cosas como es necesario", afirmó.

Otros reportes estableces que la verdadera causa sería ya no darle minutos al mexicano para evitar así que se cumpla la cláusula de compra, lo que mandaría de regreso a Sánchez al Ajax de Amsterdam.

Se ve complicado que el cuadro de Países Bajos, con una histórica mala temporada, lo retenga, así que su regreso a la Liga MX podría darse en verano.

Cruz Azul lo buscó en el invierno pasado, cayéndose al final el fichaje.