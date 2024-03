Video: Buscan en América hacerlo bien pese a lesionados

Ciudad de México.- Las múltiples bajas que tiene América por lesiones le abrirán la puerta a hombres de banca como Néstor Araujo, quien apenas tiene 90 minutos en el Clausura 2024 y quiere recuperar la titularidad.

El defensa sufrió ruptura de ligamentos en septiembre del año pasado y por ello ahora aprovechará la oportunidad que le dará el técnico, André Jardine.

Las Águilas no contarán para el duelo de mañana, ante el Atlético de San Luis, con Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Sebastián Cáceres.

"Quiero tener minutos y hay que está atentos porque se viene un calendario muy pesado", mencionó en conferencia de prensa.

"Ha sido complicado, me he comido muchas cosas, no lo hablo ni con mi esposa, pero mentalmente estoy más fuerte, los dos primeros meses fueron difíciles".

Araujo confía en que las Águilas recuperarán a la mayoría de sus futbolistas para los duelos de Concachampions, pues dijo que con plantilla completa están para ganar Liga y en el Campeonato de clubes de la Concacaf.

"Lo que más importa es tener equipo completo y André (Jardine) ha plasmado su idea, si el equipo está completo vamos a pelear la Concachampions y la Liga ", prometió.

Para el duelo de mañana, Diego Valdés e Israel Reyes recibirán minutos, después de recuperarse de diferentes lesiones musculares.

"El balance hasta el momento es bueno, lo que busca el club es llegar embalado sin lesiones, se necesita equipo completo para lo que viene, jugadores listos en cada posición para lo que se viene", detalló.

Araujo dijo que desde que volvió a las canchas trabaja más y siempre se queda al término de cada entrenamiento para mejorar física y futbolísticamente, pues cuando sea requerido por el técnico Jardine buscará mostrarle que puede confiar en él.

"Ahora lo que más necesito es hacerlo bien con un grupo que va a seguir peleando cosas grandes", apuntó.

"Al final el profe es muy bueno, nos ha convencido de su idea, ahora está viendo quien va a jugar de los 20 que estamos".

El zaguero mencionó que el Atlético de San Luis es un equipo muy estructurado, que hace mucho daño a la ofensiva.