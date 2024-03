Ciudad Juárez.- Después del triunfo sobre Puebla, el primero en cinco meses para los Bravos de Juárez, el entrenador Mauricio Barbieri declaró que tienen que mantener los pies bien puestos en el suelo porque sabe que todavía les falta mucho, aunque al mismo tiempo reconoció que es una victoria importantísima por lo anímico y para darle confianza a los jugadores.

Para el director técnico brasileño, también es importante que los jugadores crean en este proceso para que crezcan y se desarrollen como equipo y puedan conseguir más victorias.

“Tenemos que tener el pie bien en el suelo porque sé que nos falta mucho aún, pero es una victoria importantísima por lo anímico, para darle confianza en los jugadores. Yo le dije a ellos que no es porque uno no empiece a jugando que no puede marcar la diferencia, y hoy fue muy especial porque Ángel venía jugando, Aitor también, y empezaron de afuera por otros temas tácticos, y entraron a ayudar al equipo”, dijo Barbieri en la conferencia de prensa después de la victoria 4-3 sobre los poblanos.

El brasileño destacó que desde su llega a la escuadra fronteriza se ha hablado acerca de que el equipo iba mejorando creciendo y que se hacían buenos partidos.

“Es por eso que decimos equipo, porque es un conjunto de personas que logran trabajar juntos, unos con más otros con menos minutos, pero todos haciendo lo mejor que pueden hacerlo y es una victoria muy especial y ahora nos falta ahí al final del campeonato, del torneo, que pueden buscar más victorias”, comentó Barbieri.

“Lo más importante ahora es seguir creyendo en el proceso, que seguimos creciendo, que seguimos desarrollando como equipo para que podamos buscar más victorias porque está sí es muy importante, pero no es lo suficiente, tenemos que seguir adelante con esto.”

En relación a las modificaciones que hizo en el 11 titular contra Puebla, además de haber sido una cuestión táctica, también se debe a que con el tiempo y los entrenamientos ha ido conociendo mejor a los jugadores.

“Entendiendo cómo ponerles la ubicación donde pueden explotar todo su potencial, y así que hay diferencias, a Avilés le gusta empezar en la banda y venir por dentro, a Aitor le gusta estar más un poco en la banda, recibir de frente y dar uno contra uno y ahí es el trabajo del entrenador intentar entender lo que va a planificar el rival y cómo le podemos hacer daño”.