"Nos llevamos bien", asegura Chávez Jr.

Ciudad de México.- Conoce el encierro. Estuvo casi un año recluido en las clínicas de su padre para adicciones, pero el "Junior" revela que el programa de rehabilitación que está llevando ahora en Estados Unidos es más humano y le está funcionando.

Julio César Chávez hijo comentó que sigue al pie de la letra todo lo que le dicen y habló de cómo se está llevando actualmente con su padre, el "César del Boxeo".

- ¿Cómo está la relación con tu papá?

"Ha respetado más el proceso de aquí, porque aquí es distinto, a mí me ha servido más esta vez porque aquí me han tratado como soy, y allá en México, lo he hablando con psicólogos, mi papá no lo hizo de la manera correcta de ayudarme, de agarrarme cada dos semanas, 20 o 30 veces, y sacarme al mes, y eso me generó un trauma más que aquí han visto y que estoy trabajando en eso.

"Me llevo bien con él, porque siempre tuvo una buena intención para ayudarme, nunca de mala intención, y me llevo bien con él, nada más platico lo que es, una relación de padre e hijo, no tiene que meterse en mi vida ni yo en la de él, simplemente si yo veo algo mal o él me ayuda", dijo el ex campeón mundial Mediano, quien tiene agendada cita para hoy en la Corte Superior de Van Nuys, en California, para seguir el juicio por tener armas prohibidas. El púgil adelantó que no acudirá sino lo hará su abogado.