Tiene Chávez Jr. ruda revelación

Ciudad de México.- La tarde del domingo 7 de enero, mientras estaba en su casa de Hollywood, California, Julio César Chávez hijo sintió un miedo que jamás experimentado, el cual se hizo más grande cuando la Policía lo esposó.

El boxeador de 38 años de edad confiesa que pensó: "ya valió madre", y comenzó un juicio que sigue en la Corte de Los Ángeles.

Ya pasaron 79 días y JC habla por primera vez de lo sucedido. Admite en entrevista con CANCHA que cometió muchos errores, que no estaba en sus cabales, pero quiere seguir estando bien mental y físicamente y llama a sus seguidores a no caer en excesos.

- ¿Qué pensaste cuándo te esposaron y vas detenido al encontrar armas en tu casa?

"Cuando vieron los policías en mi casa las armas, porque además yo les llamé, porque me sentía mal, se me bajó la sangre, como dicen... y dije: 'ya valió madre, no sé que vaya a pasar'. Pensé: 'no sé qué tan grave es el delito o no sé cuánto estaré en la cárcel', y me dio mucho miedo, porque me cambiaron a distintas cárceles. Yo no estaba bien y decía: 'me van a hacer algo'. Tenía miedo porque no estaba en mis cabales, pensaba cosas y estaban mal".

- Te metieron en un programa, ¿cómo es?

"Es un programa donde estoy demostrando día a día que estoy bien física y mentalmente. Estaba mal, en una mala condición, y es ir a una oficina donde platico con gente, también donde hay gente que expone sus testimonios; estoy en el gimnasio, es diferente (a cuando estuve en México en rehabilitación), es más efectivo acá (en Estados Unidos), cómo reincorporarse a la sociedad, porque el estar encerrado no te reincorpora, es estar aislado".

- Este fin de semana fue distinto, se juntaron tus hijos y tus papás, algo que hace mucho no podía darse, ¿cómo fue?

"Ya tengo mejor relación con mi familia, y estar mejor me ayuda a que se acerque mi familia. He podido ver a mis hijos todos los días y me siento muy contento por eso. Está mi familia contenta, y me dicen que notan el cambio en mí, estoy mejor".

- ¿Qué le dices a tus seguidores?

"Échenle ganas a la vida. Es bonita la fiesta, y hay excesos, pero hay qué saber hasta cuándo, porque es una cosa que no tiene fin. Yo en un momento pensé, cuando comencé a tomar, que iba a ser el único que iba a poder con esto, y nadie se iba a dar cuenta. Todos pensábamos que nadie se daría cuenta, pero, tarde que temprano, si no somos conscientes, nos lleva a cosas que no esperaba. ¿Cómo iba a pensar que me iban a llevar a la cárcel por una armas?, tú me conoces. No me cuidé y no tomé las medidas, me fui recio en consumir pastillas, marihuana, lo que sea, alcohol... lo que consumas en exceso te hará daño, por eso le digo a la gente que le eche ganas".

Ansía Jr. regresar al box

El "Junior", más que nunca, espera volver al boxeo.

Julio César Chávez hijo afirma que se siente bien. Está sano, limpio y, a sus 38 años de edad, quiere probar si aún tiene algo que aportar arriba del ring.

Previo al vendaval que sacudió su vida, el "Pelón" planeaba en noviembre pasado regresar al boxeo, en el respaldo de la función donde Jaime Munguía derrotó a John Ryder en Phoenix el 27 de enero, algo que no se concretó.

Julio reveló que quiere que todo el mundo vea que está comprometido, desde su familia, fans, promotores, organismos de boxeo y gente del gremio, tanto que debe realizarse diario exámenes de orina durante un año para comprobar que está libre de sustancias.

-Te hemos visto en el gimnasio en los últimos días, poniéndote en forma. ¿Qué viene ahora, volver a pelear?

"Quiero regresar ahora más que nunca, porque es probarme que estoy bien.

"Tengo que hacer pipí durante año para que vean que estoy bien, mantenerme limpio, y eso será importante para que las promotoras y gente del boxeo vea que estoy bien y no tengan la menor duda y me dejen hacer una pelea, porque antes estaba en mal estado, pero ya no es así. Es una oportunidad para volver al boxeo, y es una espinita que tengo ahí, que puedo hacerlo y vamos a seguirle".

@DMartinezCANCHA