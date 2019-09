Taponero de lujo

El lanzador y refuerzo de Indios para la fase de semifinales del Campeonato Estatal, Gonzalo Ochoa, inmediatamente se ganó la confianza del manejador Eduardo ‘Walo’ Rivera y de los cinco juegos disputados ante Camargo, el nacido en Guadalupe, Nuevo León cerró cuatro de ellos.

“Es un muy buen nivel el del Estatal, nos dieron pelea, pero supimos sacar las cosas adelante. Me he sentido muy bien, física y mentalmente, preparándome cada día”, dijo el serpentinero de la tribu.

Gonzalo lanzó en los dos juegos que se disputaron en el estadio Juárez y no negó sentir el apoyo de la afición, que en esos encuentros casi abarrotó la casa de la tribu.

“Se nota que la casa pesa y con la afición estamos muy agradecidos. Esperamos seguir contando con ella en la final, más que nada”, dijo.

Ochoa Campos disputará su segunda serie final en menos de dos meses, por lo que en caso de que los Indios consumaran el campeonato en esta temporada, el lanzador de 25 años lograría su segundo título, con dos equipos y dos ligas distintas.

“Contento por otra final qué disputar. Con el favor de Dios vamos a ganarla y llevarnos el trofeo a casa. Tenemos buen bateo, buen bullpen, buenos abridores, creo que es un equipo sólido para ganar el campeonato”, externó el pelotero.

Para el pitcher diestro el descanso que tuvo el equipo fue bueno y considera que ayudará a tener un mejor rendimiento contra los Algodoneros de Delicias, rival con el que disputarán los Indios el gallardete.

“Nos distrajimos de tantas presiones, de todo lo que pasó en Camargo, nos vamos a relajar para la final, pero ya comenzando será otro chip”, mencionó el serpentinero.

Este viernes arrancará la serie por el título en el Campeonato Estatal entre los dos mejores equipos de la fase regular, el líder Algodoneros frente al sublíder Indios.

La serie se abrirá en el Gran Estadio de Delicias con dos partidos este fin de semana y regresará a la frontera el jueves 12 y viernes 13, con los juegos 3 y 4.