Se disculpa FC Juárez por comentarios del 'Tuca' Ferretti

Ciudad Juárez.- Tanto el FC Juárez, como el entrenador Ricardo Ferretti, ofrecieron disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por las expresiones que dijo el sábado anterior durante la conferencia de prensa posterior al partido entre el FC Juárez y los Tigres de la UANL que se jugó en Monterrey.

En entrevista concedida a David Faitelson, de ESPN, el "Tuca" reconoció que sus palabras fueron inapropiadas y agregó que en adelante tendrá más cuidado con lo que dice.

“A lo mejor te compro la palabra y sí la acepto, inapropiados”, respondió Ferretti al cronista deportivo. “Y voy a tener más cuidado cuando vaya la próxima vez a una entrevista en Monterrey, o sea, tener más cuidado con esto, ¿entiendes?”

El entrenador brasileño agregó que a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas y con ciertos comentarios tendrá que tener más cuidado.

“¿Me entiendes?, porque naturalmente la gente se ofende y la verdad esta es mi responsabilidad de las palabras, por las instituciones que represento, por lo que represento en el futbol mexicano de no estar haciendo comentarios inadecuados, como tú estás mencionando, y pido una disculpa a todas esas personas que se han sentido ofendidas a través de ti y la oportunidad que me das de pedirles una disculpa”, afirmó el técnico brasileño.

Hoy, la directiva del FC Juárez emitió un comunicado oficial en el que manifiestan su "más sentido respeto a la diversidad y la dignidad humana" y también ofrecen una disculpa a la sociedad y a la opinión pública.

“Siendo una institución que, desde su concepción, busca ser un agente de cambio en nuestra ciudad y nuestro país, consideramos importante emitir una disculpa para la sociedad y la opinión pública, y principalmente para aquellas personas que se sintieron ofendidas por las palabras utilizadas por nuestro director técnico, Ricardo Ferretti, en la rueda de prensa ofrecida en la ciudad de Monterrey”, señala el boletín difundido por la institución fronteriza.

De igual manera menciona que Ferretti ha reconocido públicamente el error en sus declaraciones y que estará atento a las observaciones y requerimientos de parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX.

Dicha Comisión informó esta mañana que abrió un proceso de investigación en contra del "Tuca".

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó abrir un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones emitidas en conferencia de prensa por el DT. Ricardo Ferretti de Oliveira, al término del partido disputado el pasado 6 de noviembre de 2021, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo #GritaMéxicoA21 de LIGA MX entre los Clubes Tigres de la U.A.N.L. vs. FC Juárez”, dice el escueto comunicado de la FMF.

“Más allá del sentido y contexto en el que dichas palabras fueron utilizadas, tanto nuestro director técnico como el resto de los integrantes de esta institución, somos conscientes del impacto que las mismas pueden causar en una sociedad tan lastimada por la discriminación”, agrega el comunicado de los Bravos.

Ferretti aclaró durante la entrevista que no tiene ningún problema homofóbico en ninguna parte.

“Tú me conoces desde que yo era jugador, y siempre he sido una persona, pues, seria, pero con la gente de repente que tengo una cierta… ¿cómo podríamos decir?, confianza, pues soy muy bromista y cuento chistes y esto. Lo que quiero interpretar que a lo mejor los chistes que yo antes contaba y ahora cuento, o las cosas que yo decía antes y ahora digo ya no son válidas.

“No fue mi intención, no tengo ningún problema y si en un momento dado, o sea, alguien se sintió le pido una disculpa, o sea, de verdad le pido una disculpa, o sea, y no tengo ningún problema con nada, deveras”, dijo Ricardo Ferretti.