Causa Aaron Rodgers polémica por comentarios antivacunas

New York.- Esta primavera, estaba haciendo una audición para ser el presentador de "Jeopardy!" Casi todos los días, aparece en anuncios televisivos de marcas nacionales como State Farm Insurance. Y los domingos de este otoño, ha llevado a los Empacadores de Green Bay a un récord de 7 partidos ganados y 2 perdidos, el mejor de la división.

El mariscal de campo Aaron Rodgers no es solo el jugador reinante más valioso de la NFL, es una celebridad que trasciende el deporte más popular de la nación, un nombre familiar a la par con Tom Brady y Patrick Mahomes.

Entonces, cuando se supo que dio positivo por el coronavirus la semana pasada y no estaba vacunado, Rodgers justificó su decisión de no vacunarse al hablar en contra de las vacunas altamente efectivas y arrojar una corriente de información errónea y ciencia basura. Los profesionales médicos se sintieron desanimados no solo porque les resultará más difícil persuadir a los adultos para que se vacunen, sino porque también están comenzando a vacunar a niños de 5 a 11 años.

"Cuando eres una celebridad, tienes una plataforma", dijo el doctor Paul A. Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. "Cuando eliges hacer lo que está haciendo Aaron Rodgers, que es usar la plataforma para difundir información errónea que podría hacer que las personas tomen malas decisiones para ellos mismos o para sus hijos, entonces has hecho daño".

La NFL está investigando si Rodgers y los empacadores violaron alguno de los protocolos contra el Covid-19 de la liga, que fueron desarrollados con la Asociación de Jugadores de la misma NFL. Rodgers admitió haber desobedecido esos protocolos, incluida la asistencia a una fiesta de Halloween con compañeros de equipo donde apareció en videos sin cubrebocas. Los empacadores y Rodgers podrían recibir una multa de cientos de miles de dólares por no cumplir con las reglas.

Rodgers se encuentra en medio de un período de aislamiento de 10 días y no jugó en la derrota de los empacadores por 13 a 7 ante Kansas City este domingo. Como todos los jugadores no vacunados de la NFL que dan positivo, Rodgers deben ser examinado por médicos aprobados por la liga después de su aislamiento para regresar al campo, lo que podría ocurrir tan pronto como el próximo sábado.

Sin embargo, el daño duradero de la postura de Rodgers no se puede medir en dólares o en juegos perdidos o ganados. Las tasas de vacunación en la NFL son muy altas en comparación con la población general. Casi todos los entrenadores y miembros del personal que rodean a los jugadores están vacunados, y el 94 por ciento de los aproximadamente 2 mil jugadores también han sido vacunados, según la liga.

Pero dado lo popular que es la liga, incluso un puñado de jugadores no vacunados recibe una atención enorme. El receptor abierto Cole Beasley de los Bills de Buffalo y los mariscales de campo Kirk Cousins de los Vikingos de Minnesota y Carson Wentz de los Potros de Indianapolis, han sido criticados por elegir no vacunarse.