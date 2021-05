Peligra la pelea entre 'Canelo' y Saunders

Ciudad de México— Billy Joe Saunders y su padre Tom están negociando si pelean o no contra Saúl "Canelo" Álvarez y todo por el tamaño del ring que se colocará en el AT&T Stadium.

"Hoy hay un pequeño contratiempo que todos están tratando de resolver", dijo Saunders a talkSPORT. "Dejé eso a mi equipo de gestión MTK, que está aquí para resolverlo, es un gran contratiempo para ser honesto".

El problema es el tamaño del ring. Los ingleses afirman que quedaron de pelear en un ring de 22 pies, mientras que el mexicano querría hacerlo en uno de 18 o 20 pies.

"El problema es que vine aquí y están tratando de arrojarme en una cabina telefónica de un ring de boxeo. (El estadio) tiene cientos y cientos de pies de largo y quieren colocar un anillo de 16/18 pies en el medio", apuntaron.

Grupo REFORMA tiene información que los británicos tiene contrato firmado y no se estipulaba ese tema, y si deciden no pelear serían demandados por varios millones de dólares. Billy se estima cobrará por el combate alrededor de 5 millones de dólares y una demanda por no pelear le saldría mucho más cara y no tendría el dinero para liquidar la deuda.