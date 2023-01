Oro y boleto

Obtener un buen resultado en un torneo, o incluso ganarlo, son la mejor motivación para Abraham Santiago Alvídrez Gándara para asistir a los entrenamientos diarios de taekwondo, sobre todo en los momentos en que aparece algo de flojera.

Con esa disciplina, el atleta juarense ganó el pasado fin de semana la medalla de oro en la categoría Juvenil del Nacional de Taekwondo que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México, y de esa manera obtuvo su boleto para competir como parte de la Selección Mexicana en el torneo Panamericano, que se realizará en Costa Rica el 22 y 23 de febrero.

PUBLICIDAD

“Cosas como ésta, ir a los campeonatos a sacar bueno resultados, porque me digo a mí mismo ‘si no entreno no voy a ganar’ y es como me motivo a mí mismo a venir a entrenar todos los días”, dijo el artemarcialista de 16 años de edad.

Durante la competencia nacional, Alvídrez Gándara superó en su primer combate al representante de Guanajuato, un poco más tarde se enfrentó por el pase a las medallas al seleccionado de Nuevo León, que es uno de los más fuertes del país, y le ganó en un duelo cerrado y muy cardíaco.

“Después de eso me tocó contra el número uno, el máximo, con más puntos de toda la categoría, también lo vencí para entrar a la final, donde ya tenía asegurada la medalla de plata. Me tocó competir ya por la medalla de oro aproximadamente como a las 6 de la tarde, fue mi último combate, y también logré vencer”, compartió Abraham.

Al Panamericano de Costa Rica asisten los mejores de cada peso de todo México y Abraham es uno de ellos. Él competirá en la categoría Juvenil, división de menos de 78 kilogramos.

–¿Cómo empezaste en este deporte?

“Inicié aproximadamente hace como 10, 11 años en el taekwondo, porque mi hermano mayor también inició en el taekwondo, entonces a mí también me metieron y me quedé toda mi vida practicándolo. Llevo desde que tenía cinco, seis años. He entrenado todos los días, preparándome para que se me den resultados como éste”.

Abraham considera que el taekwondo es un deporte que exige mucha disciplina y constancia, pues si no se entrena a diario no se van a lograr resultados positivos. Pero, por otra parte, gracias a este deporte ha podido hacer muchos amigos prácticamente en todo el país.

–¿Consideras que se tiene que hacer un sacrificio en el taekwondo?

“Sí, porque muchas veces he dejado de lado fiestas, amigos, todo eso por venir a entrenar, salidas, de todo, por venir a entrenar. Por ejemplo, con las comidas cuando estoy a dieta o tengo que bajar de peso, vamos a comer y yo tengo que comer muy ligero para bajar de peso y sí es un sacrificio muy grande que se debe hacer”.

–¿Vale la pena?

“Sí, sí vale la pena bastante”.

Ahora, la meta del atleta juarense es ganar el primer lugar en el Panamericano, pero también ubicarse entre los mejores de México y seguir con este ritmo hasta que pueda.

“Un agradecimiento a mis papás, a mi familia, a mi novia, a todos, a mis hermanos, a mis compañeros, a mis entrenadores, pues sí, muchas gracias, porque sin ellos no hubiera podido lograr nada”, concluyó Abraham Santiago.