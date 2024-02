Opinan sobre la suspensión de las corridas en la México

Ciudad de México.- ¿Qué te parece la nueva prohibición a realizar corridas de toros en la Alcaldía Benito Juárez?

DAVID FAITELSON

La Plaza está cerrada y permanecerá cerrada. Las autoridades quieren evitar disturbios como los del domingo. No habrá "festejo" de aniversario ni nada por el estilo. Es un nuevo principio del fin de una actividad violenta, vulgar y sádica, porque debe imponerse el sentido común y no la mente cruel de unos cuantos de miles de descerebrados.

Necesitamos una consulta popular para abolir la actividad de una vez y para siempre. Como mexicano, como orgulloso habitante de la CDMX, me siento avergonzado porque se permita el maltrato y abuso de cualquier ser vivo. Los toros deben vivir en el campo, servir para el propósito que ustedes quieran, morir dignamente para cumplir con su designio de alimentar al ser humano, pero no para ser asesinados cruelmente, bañados en sangre en la agonía y el dolor mientras un grupo de descerebrados satisfacen sus más bajos instintos.

HERIBERTO MURRIETA

Lo repruebo y lo lamento profundamente. Es un atropello y una arbitrariedad. La jueza sabía que no podía conceder una nueva suspensión, en atención a la jurisprudencia obligatoria de la Corte, y sin embargo lo hizo.

Esto no habla bien de México ni de su democracia. Miles de personas ya habían comprado sus boletos para las corridas de domingo y lunes. Como ciudadanos, debemos decidir a dónde ir y a dónde no. Es válido y respetable que haya personas en contra, pero eso no significa ni les da derecho a que conviertan su rechazo en intentos de abolición.

Qué vergüenza que en nuestra patria no tengamos libertad y tolerancia. Prohibido prohibir. La tauromaquia es arte, cultura, belleza, generación de miles de empleos, derrama económica, ecología, tradición y una escuela de valores.