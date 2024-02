Pide Gago no presionar a 'Chicharito' Hernández

Guadalajara, México.- En las Chivas no desean acelerar el regreso de Javier "Chicharito" Hernández al terreno de juego.

El técnico del Guadalajara, Fernando Gago, pidió que no se presione a "Chicharito" Hernández, quien se mantiene en la etapa de recuperación de la cirugía en la rodilla derecha.

"No le metan más presión de la que tiene ("Chicharito" Hernández). Déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilo que se va a recuperar bien. Cuando esté, va a ser una decisión de él, una decisión mía, una decisión del cuerpo técnico. Cuando esté, no pongamos plazo porque las lesiones y el plazo es lo peor que te puede pasar en la cabeza. Dejémoslo. Está en un muy buen proceso de recuperación, pero aún le falta. Así que quédense tranquilos", mencionó Fernando Gago.

"Lo necesitamos, sí, lo necesitamos. Lo necesitamos entrenando, lo necesitamos en el plantel, lo necesitamos en la concentración, como hoy estuvo con nosotros. Hay un montón de cosas que también son positivas, no solamente desde el lado de verlo jugar. No hay que apresurarlo, estará cuando esté al 100%", agregó el entrenador argentino.

Javier "Chicharito" Hernández no juega desde el 8 de junio de 2023, día en que se lesionó al minuto 27 durante un partido de Los Ángeles Galaxy vs. Real Salt Lake, de la US Open Cup.

El tiempo pronosticado de su recuperación es de 9 meses, por lo que se espera que "Chicharito" Hernández pueda debutar en las Chivas durante marzo, a partir de la Jornada 14.