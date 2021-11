Noquea ‘Canelo’ a Caleb Plant

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press | Caleb recibe golpes del ‘Canelo’

Las Vegas— Saúl "Canelo" Álvarez hace historia al vencer por nocaut en el décimo primer round a Caleb Plant y convertirse en el primer mexicano en unificar los cuatro cinturones más importantes del boxeo mundial. El tricolor es ahora el campeón Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). La pelea fue intensa, pero el tricolor siempre buscó el triunfo y deja su marca en 57-1-2. Para el estadounidense fue su primera derrota.