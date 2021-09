Mi carrera de boxeador ya ha terminado: Pacquiao

Ciudad de México— Manny Pacquiao confirmó que se va del boxeo a los 42 años, esto en medio de su objetivo de ser presidente de Filipinas.

Al peleador filipino le preguntaron en el canal de YouTube Toni Talks si seguiría en el boxeo, y dijo que eso se había acabado.

"¿Mi carrera de boxeador? Mi carrera de boxeador ya ha terminado. Se acabó porque he estado en el boxeo mucho tiempo y mi familia ya me ha dicho que es suficiente. Seguía haciéndolo porque me apasionaba", respondió.

El llamado "Pacman" peleó por última vez el 21 de agosto cuando perdió por decisión unánime ante el cubano Yordenis Ugás.

"Seguiré apoyando otros boxeadores para tener otro campeón (de las Filipinas)", agregó.

Pacquiao se va del boxeo con marca de 62 triunfos, 39 de ellos por nocaut, ocho derrotas y dos empates.

Manny está metido de lleno para pelear por la Presidencia de su país, y gente de boxeo cree que se enfocará en este momento en la política, pero no descartan que regrese después de las elecciones para hacer un combate de despedida.