Logra Chivas victoria ante Tigres

Los Tigres sufrieron su primera derrota del torneo y André-Pierre Gignac no pudo superar a Tomás Boy, al caer 2-0 ante las Chivas del "Jefe" en Guadalajara.

Con los goles de Antonio Briseño y la anotación vía penal de Alan Pulido, ambos ex jugadores de los felinos, el Guadalajara se colgó los primeros tres puntos del Apertura 2019 y lo hicieron ante el campeón de la Liga MX.

Al minuto 9, Briseño aprovechó un buen centro de Isaac Brizuela para marcar su primera anotación con la camisa rojiblanca, al rematar sin marca al primer palo de Nahuel Guzmán.

Mientras que los auriazules llegaban al partido parchados, con seis jugadores lesionados, Carlos Salcedo cometió la pifia del partido al hacerse expulsar al minuto 23, tras un intento de controlar un balón con el pie izquierdo.

Salcedo, acechado por Michel Pérez, le encajó los tachones al jugador tapatío y tras la revisión de la jugada por el VAR, Óscar Romo expulsó al central mexicano. Derivado de la tarjeta roja, Eduardo Vargas y Luis Quiñones fueron pintados de amarillo por reclamarle al árbitro.

Ante las llegadas de los Tigres al marco de Antonio Rodríguez, el arquero canterano de las Chivas se convirtió en la figura del partido al sacar al menos dos disparos francos de Gignac, quien no pudo conseguir su anotación 105 con el club felino.

En tiempo de compensación, una falta de Luis Rodríguez sobre Pulido en el área le costó a Tigres la segunda anotación de la noche.

Durante el segundo tiempo, Gignac se hizo de palabras con el técnico del Rebaño Tomás Boy, quien al final fue expulsado del encuentro.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti no pudieron hacer valer los pronósticos al caer contra el Guadalajara, que no les ganaba en Liga desde hace siete años.