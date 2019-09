‘Locos’ arañan postemporada

El triunfo sobre Las Vegas del sábado anterior, permitió que El Paso Locomotive FC ascendiera dos lugares en las posiciones de la Conferencia Oeste de la USL, del lugar 13 al 11, por lo que están solamente a un escalón de meterse entre los 10 mejores equipos que califican a la postemporada.

Con ese resultado la máquina fronteriza había amanecido el domingo en el décimo lugar de esta Conferencia, sin embargo faltaba que más tarde el New Mexico United cumpliera su partido de la jornada y lo hiciera con triunfo como visitante sobre OKC, 3-1, con lo cual además rompió una racha de cinco partidos sin ganar.

En la mañana del domingo el United sumaba 34 puntos y estaba dos lugares debajo de Locomotive, pero con la victoria sobre OKC llegó a 37 unidades y ascendió al noveno lugar.

Para la máquina fronteriza el del sábado fue el segundo partido sin perder, luego que el miércoles pasado rescató el empate a dos goles ante Tulsa Roughnecks, en el Southwest University Park.

En este momento, son seis los equipos que se ubican arriba de los paseños y que les sacan una ventaja de tres puntos o menos y son a los que los dirigidos por Mark Lowry tienen en la mira.

Orange County y LA Galaxy II se ubican en el quinto y sexto lugar respectivamente, ambos con 39 unidades. Enseguida, las cuatro escuadras que se ubican del séptimo al décimo sitio tienen 37 puntos cada uno y son Sacramento, Real Monarchs, New Mexico y OKC Energy.

Sin embargo, los ‘Locos’ también tienen voltear hacia abajo para ver a los equipos que los pueden superar en puntos en cualquier momento del torneo, como Portland que es 12vo con 25 y San Antonio decimotercero con 34.

Precisamente este sábado, el Locomotive visita a Orange County. De lograr el triunfo, el cuadro fronterizo alcanzaría a los del estado de California en puntos y se metería entre los diez mejores de la Conferencia.

Sin embargo el partido no será una perita en dulce para los paseños, al menos en el papel, pues Orange County llegará a ese compromiso con una racha de cuatro victorias consecutivas.

Este equipo le trae buenos recuerdos a los paseños, en la semana 4 lo derrotaron 2-0 el primer triunfo en la historia de El Paso Locomotive en un partido oficial. Los dos goles fueron del mexicano Edson Partida.