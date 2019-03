Llegan los Tiburones Rojos

Parcos en sus palabras, mentalizados en el partido de mañana, sin dejar de pensar en la Liga y en su juego del domingo ante León, así pisaron suelo fronterizo anoche los Tiburones Rojos de Veracruz, para enfrentar este jueves sa los Bravos FC Juárez, en los cuartos de final de la Copa MX.

El entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi, precisó que la modificación de 24 horas que sufrió el partido ante el equipo juarense por el tema del clima, no los saca de la planeación que ajustaron previo al compromiso. “No nos cambia en nada, nosotros la planeación que teníamos se acopla perfectamente al cambio, ya que de aquí de Juárez queremos llegar directamente a León para el juego del domingo”, comentó.

Siboldi Badiola sabe que el duelo ante Bravos será a ‘matar o morir’, que no hay mañana para el equipo que pierda. “Así son las instancias de Copa ahora y el que gane avanza a semifinales, no hay más”, manifestó el entrenador sudamericano.

Con los Tiburones arribó el ex seleccionado nacional mexicano y hasta el semestre pasado jugador de Chivas, Carlos Salcido, quien al igual que su técnico, sin detener el paso hacía el camión, que ya los aguardaba en la salida del aeropuerto, espera seguir en la lucha por la Copa MX.

“Para nosotros todos los partidos son muy importantes, sin ver dónde se da y con quién, nosotros saldremos a ganar”, aseguró Salcido, quien no ha tenido participación en esta justa y que en Liga MX completa 514 minutos en seis encuentros.

Cristian Menéndez expresó que el juego ante los Bravos no será fácil, sin embargo como equipo de Primera División deberán salir a hacer pesar la jerarquía y conseguir su pase a las semifinales.

“Están en su casa, así que van a querer hacer sentir la localía y somos conscientes que estas instancias son definitorias”, puntualizó.

La preocupación del conjunto escualo no es para menos, ya que podría firmar el descenso más rápido en la historia de la Liga MX, superando en esa nada agradable estadística a los desaparecidos Indios de Juárez. Si el próximo fin de semana los Lobos BUAP imponen condiciones en su visita a Morelia, Veracruz se despediría en automático del máximo circuito, quebrando la marca de los Indios, que dijeron adiós del máximo circuito en la jornada 12 del Torneo Bicentenario 2010.