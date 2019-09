‘Hay que perder el miedo a intentarlo’: Márquez

Como una ciudad encantadora definieron a Chihuahua los exfutbolistas Rafael Márquez y Álvaro Arbeola quienes asistieron para engalanar un importante torneo de golf a beneficio de la Fundación Grupo Bafar y Fundación Real Madrid.

“Es muy triste ver que en nuestro país aún existe el temor de no intentar las cosas y poder ir más allá, todos los sueños se pueden hacer realidad si se trabaja a diario”, dijo Márquez.

Y agregó: “en mi caso todo el reconocimiento que la gente me hace fue gracias a todo ese esfuerzo y disciplina que apliqué a lo largo de más de mis 20 años de trayectoria”, afirmó el michoacano de 40 años.

Por su parte, Arbeola, de 36 años, quien ahora es embajador del Real Madrid en el mundo y conquistó precisamente con el club merengue todos los títulos vigentes posibles a nivel de clubes a los que puede aspirar en España, aseguró: “Es un orgullo saber que el Real Madrid ayuda a miles de niños en todo el mundo desde hace más de 20 años a través de su fundación y toda nuestra gratitud a la gente de México por ese gran trabajo en pro de la vulnerabilidad”.

“Enseñar y compartir los valores a los niños a través del futbol, eso nos hace grandes en contribuir con esas escuelas socio deportivas porque el principal objetivo es poder ayudar y transmitir valores como el esfuerzo, compañerismo y respeto, por lo que espero ésta sea la primera de muchas veces que vengo a esta hermosa ciudad”, agregó.

Rafa en otra intervención confesó que veía jugar a Hugo Sánchez y soñaba con jugar como él, quería ser como él y cuando le llegó la oportunidad de ir a Mónaco, una ciudad maravillosa, su primer equipo en Europa, cumplió uno de sus más grandes sueños.

“Puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar no intentarlo, lo dijo uno de mis ídolos Michael Jordan y hoy es una frase que trato de seguir en todo lo que hago”, comentó uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia.

Mientras que de la Selección Nacional habló poco, pero sí lamentó lo sucedido la noche del pasado martes en la goleada de 4-0 ante Argentina donde sintió que desde un inicio hubo exceso de confianza en el equipo.