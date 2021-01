Grecia, su nuevo destino

Cortesía

El basquetbolista chihuahuense Jorge Gutiérrez ya se encuentra con su nuevo equipo, el Peristeri B. C. de la Liga de Grecia, luego de salir del BG Goettingen de la Liga de Alemania.

Ayer el Peristeri, equipo de Atenas que ocupa en este momento la segunda posición de la Liga griega con marca de 7-4, presentó a Gutiérrez, ya enfundado en el uniforme de entrenamiento.

El Goettingen, que había tenido un comienzo muy difícil de temporada, decidió darle las gracias a Gutiérrez, a pesar de que había cumplido con buenas actuaciones y fue titular prácticamente en todos sus encuentros.

Grecia será el quinto país europeo donde el base armador chihuahuense milita, puesto que ya estuvo en el Trabzonspor de Turquía, el Delteco GBC de España, el Aquila Trento de Italia, y tanto el Hamburg como el Goettingen de Alemania.

En su paso por la Bundesliga teutona, el egresado de la Universidad de California jugó en el 2020 con los Hamburg Towers, donde promedió 14.2 puntos, 3.8 rebotes y 5.9 asistencias. Con el BG Goettingen, Jorge promedió 11.7 puntos, 5.0 asistencias, 2.4 rebotes y 1.4 robos, en 10 encuentros.

“Aportaré experiencia al juego del equipo y estoy emocionado de haber llegado”, dijo el base de 32 años, de acuerdo con el propio Peristeri B. C. en sus cuentas de redes sociales.

Gutiérrez fue el cuarto jugador mexicano en llegar a la NBA cuando debutó con los Nets de Brooklyn en el 2013. También pasó por los Bucks de Milwaukee y los Hornets de Charlotte.

En la NBA, en 47 partidos, el chihuahuense promedió 1.8 puntos, 1.4 asistencias y 0.6 rebotes, en 5.3 minutos por encuentro.

Aunque el BG Goettingen no comunicó la razón de la salida de Gutiérrez, los jugadores no europeos están sujetos a ser dados de baja debido a las plazas de elementos no comunitarios. El equipo alemán está cerca de la zona de descenso en la Bundesliga pues solamente ha ganado dos encuentros.

Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas

Edad: 32 años

Estatura: 1.90 m

Peso: 86 kg

Posición: Base armador

Egresado de: Universidad de California en Berkeley

Equipos de Gutiérrez:

Brooklyn (NBA)

Milwaukee (NBA)

Charlotte (NBA)

Trabzonspor (Turquía)

Aquila Trento (Italia)

Delteco GBC (España)

Hamburg Towers (Alemania)

BG Goettingen (Alemania)

Peristeri B. C. (Grecia)

