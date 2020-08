Gana Todd Fincher en los dos Rio Grande Futurities

Jake Rogers / Cortesía Ruidoso Downs

Ciudad Juárez— Al entrar en las carreras co-estelares de ayer, nueve de los 20 caballos purasangres en los dos Rio Grande Futurities llegaban del establo de Todd Fincher. Al final, los ganadores tanto del Rio Grande Senorita Futurity como del Rio Grande Senor Futurity fueron entrenados con Fincher. Comic Hot Toddy capturó la victoria entre las potras en el Senorita, y Delbert Too fue el primero en cruzar la meta entre los potros y caballos castrados en el Senor, en una pista rápida sin viento en el hipódromo Ruidoso Downs.

En el Rio Grande Senor Futurity, con bolsa de 134 mil 667 dólares, Fincher no solo capturó el primer lugar con Delbert Too ganando por un cuerpo, sino que Digger's Gold y Cheese Tray cruzaron en segundo y tercer lugar para ayudar al establo de Fincher a completar la trifecta al terminar 1-2-3. El favorito de la línea matutina, Jornalero, terminó cuarto, y el favorito al momento de la carrera, Aisle Runner, no fue un factor a considerar.

Delbert Too, un caballo castrado producto de Marking y On Stride, es propiedad de B4 Farms LLC, Lee Owens y Dale Alan. Alfredo Juárez, Jr. estuvo en la monta ayer y llevó a Delbert Too a la victoria en la carrera de 5 furlongs y medio con un tiempo de 1:04.20. Un boleto ganador de $2 dólares pagó $10.80.

“Me di cuenta en su carrera de prueba que estaba cerrando bien con Aisle Runner y Jornalero en el lodo, así que sabía que Alfredo lo pondría en el lugar correcto y cronometraría su carrera. Eso es lo que pasó”, dijo Fincher. “Este joven será un buen caballo de dos vueltas a medida que crezca.”

Dos carreras antes en el Rio Grande Senorita Futurity de 5 furlongs y medio con bolsa de 133 mil 828 dólares, Comic Hot Toddy se batió en duelo temprano y luego se alejó para una victoria dominante. Comic Hot Toddy, una potra negra producto de Indian Firewater y Comicsperfectstorm, es propiedad de Helen Nave.

“Esta potra tiene un gran corazón y le gusta competir”, dijo Fincher. “No nos muestra mucho por las mañanas, pero cuando se hizo la prueba hoy, siguió adelante. Tiene algo de talento para ser tan joven.”

Comic Hot Toddy cruzó la meta muy por delante del resto de las potras con un tiempo de 1:03.97. El jockey Shave Laviolette estuvo en la monta.

“Ella tuvo mucha velocidad para salir y correr y cuando finalmente logré que cambiara de pista, lo teníamos claro”, dijo Laviolette.

Atill I Chime terminó segunda y Bully Baby tercera. La favorita de la línea matutina, Fill The Bill, quedó en cuarto lugar. Un boleto ganador de $2 dólares en Comic Hot Toddy pagó $7.80.