Suma Locomotive segundo triunfo al hilo

Armando Vela / El Diario de El Paso

El Paso— El Paso Locomotive sabía que no le quedaba de otra más que ganar para mantenerse firmes y con una buena ventaja en el segundo lugar del Grupo C del Campeonato 2020 de la United Soccer League, y aunque no dieron su mejor partido lograron la victoria por la mínima diferencia sobre Real Monarchs SLC, 1-0, este sábado por la noche en el Zions Stadium, para sumar así se segundo victoria consecutiva.

Horas antes, New Mexico United había derrotado a Colorado Springs 1-0, con lo cual el equipo de Albuquerque llegaba a 13 puntos en la cima del mismo Grupo C, mientras que lo Switchbacks se quedaron en cuatro puntos.

Con la victoria de esta noche, El Paso llegó a 11 unidades y se mantiene a la caza de sus rivales de la región. Los Monarcas de Salt Lake City también se quedaron en el fondo del Grupo C con cuatro puntos.

A los cinco minutos de iniciado el segundo tiempo, el paseño Louis ‘Chapa’ Herrera tomó el balón en tres cuartos de cancha, mandó pase a la banda izquierda para el mexicano Josué Aarón Gómez, que sobre la línea de fondo puso un centro retrasado que Nick Ross controló en el corazón del área grande y remató con pierna izquierda para anotar el único gol del partido.

El próximo sábado 22 de agosto, los ‘Locos’ visitan a Colorado Springs, equipo al que golearon la semana pasada 4-1, en el Southwest University Park.