Estados Unidos vence a Italia en su primer partido de softbol

Tokio, Japón— La lanzadora Cat Osterman dominó cuando Estados Unidos comenzó su búsqueda para recuperar la medalla de oro olímpica de softbol, 13 años después de perder el juego de campeonato, y sólo permitió un hit en seis entradas, ponchando a nueve para vencer a Italia 2-0 miércoles. Michelle Moultrie conectó un sencillo en una carrera en la cuarta entrada para la estadounidense mejor clasificada, que perdió el título ante Japón 3-1 en los Juegos de Beijing 2008. Janie Reed, esposa del relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Jake Reed, agregó un elevado de sacrificio. Osterman, un zurdo de 38 años, no caminaba sin caminar en una tarde húmeda con una temperatura de 94 grados que era aún más húmeda en el césped artificial. La última jugadora restante de las medallistas de oro de 2004, mejoró a 6-1 en juegos olímpicos con 66 ponches en 38 entradas. En el segundo juego jugado en un estadio prácticamente vacío, Andrea Filler tuvo el único hit de Italia, con un sencillo al izquierdo al abrir el cuarto. Monica Abbott, una zurda de 35 años que es la otra veterana estadounidense de 2008, ponchó al lado en la séptima para el salvamento. La perdedora Greta Cecchetti, una lanzadora de Texas A&M Corpus Christi, permitió dos carreras y cuatro hits en más de cuatro entradas. Valerie Arioto abrió el cuarto con un hit en el cuadro por el medio, superando el tiro del segunda base Andrea Filler. Ali Aguilar se sacrificó, y Moultrie conectó un sencillo en el duro césped artificial y pasó a Filler al jardín derecho, enviando a Arioto deslizándose por el plato. Alexia Lacatena, una joven de 18 años de Stanhope, Nueva Jersey, que lanzará para la Universidad de Kentucky la próxima primavera, relevó y permitió un elevado de sacrificio a Reed, cuyo esposo debutó el 6 de julio y tuvo seis apariciones antes de que él fuera. Opción de martes a Triple-A Oklahoma City.