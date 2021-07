Japón supera a Australia en softbol y la apertura de los Juegos Olímpicos

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Australia se había puesto arriba en el primer inning y parecía ir por la sorpresa, pero las japonesas pusieron orden rápidamente y ganaron 8-1 en cinco innings, al abrir la actividad de los Juegos Olímpicos de Tokio, con el softbol. La lanzadora japonesa Yukiko Ueno comenzó descontrolada, golpeó a un par de rivales y caminó a una más, lo que le costó una carrera en el primer episodio. Yu Yamamoto pegó imparable productor para empatar el encuentro en la parte baja del primer inning, y ya en el tercer episodio, la ofensiva nipona atacó gracias a cuadrangular de dos carreras de Minori Naito. Yamato Fujita dio otro cuadrangular de dos carreras, en el cuarto inning. Luego, tras sencillos de Eri Yamada y Sayaka Mori, Nodoka Harada elevó de sacrificio para empujar la sexta carrera. En la quinta entrada, Yu Yamamoto atacó de nuevo, esta vez con un cuadrangular con Minori Nato a bordo, lo que acabó el encuentro, debido a la diferencia de carreras. LA TIRILLA EQUIPOS 1 2 3 4 5 C H E Australia 1 0 0 0 0 1 2 2 Japón 1 0 2 3 2 8 6 0