Elige Marcelo Flores jugar para México

Ciudad de México.- Marcelo Flores eligió a la Selección Mexicana.

El juvenil de 18 años del Arsenal informó este lunes su decisión de ser parte del Tricolor por el resto de su vida, dejando de lado la opción de poder jugar para Canadá o Inglaterra.

"Representará a la Selección Nacional Mexicana por el resto de mi carrera profesional. ¿Qué sigue? De mi parte, seguir entrenando como siempre lo he hecho. Mi carrera apenas está comenzando y tengo mucho trabajo por delante", dijo Flores en un comunicado vía Twitter.

Así, el futbolista pone fin a una novela en la que la Selección canadiense también estuvo pujando por Flores, esto al haber nacido en el país de la Hoja de Maple.

El atacante también confesó que su deseo es ir al Mundial, pero eso es algo que ya no está en sus manos.

"¿Quiero ir al Mundial? Claro. ¿Qué niño mexicano no sueña con querer ir a un Mundial? Pero reconozco que no soy yo quien decide eso. Me enfocaré en trabajar todos los días y en estar listo para cuando la oportunidad se presente y de esa manera no dejarla escapar", agrega el volante.

Flores, ya con recorrido en categorías inferiores del Tricolor, ha sido convocado por Gerardo Martino para encuentros amistosos con el primer equipo e incluso ha tenido actividad. El tiempo dirá si se sube al avión a Qatar o será hasta el 2026 en México cuando dispute una Copa del Mundo.