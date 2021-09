El juarense Santiago Muñoz se siente feliz de estar en un histórico club

Londres, Inglaterra— El delantero juarense Santiago Muñoz expresó su felicidad de estar en el Newcastle, equipo al que considera un histórico.

"He conocido el estadio, mis compañeros que son de la Sub 23 y lo que es el cuerpo técnico, el staff, es algo muy bonito cómo está todo junto en la academia. Me entrenan por separado, tengo actividades con el equipo, pero la mayor de las veces es separado para el acondicionamiento físico e ir agarrando el ritmo", dijo el ex de Santos a TUDN.

"Es más de lo que me imaginaba, es el club histórico del cual todos saben y siempre han hablado y estoy feliz, orgulloso de llegar a este club. La ciudad es magnífica, lo que es el estadio, es lindísimo, desde que entras te das cuenta que es un estadio histórico, un club histórico, el estadio es grandísimo".

A finales de agosto, el Newcastle acordó el fichaje de Santiago Muñoz, como préstamo de 18 meses con opción de compra. El delantero de 19 años se integrará al cuadro Sub 23 de los Magpies.

"Estoy muy orgulloso y quiero ser un ejemplo con todo lo que traigo atrás, mi familia, la ciudad, los latinos en Estados Unidos, a México. Para mí es muy importante ser la parte que da el ejemplo para todos esos jóvenes que quieren llegar a sueños como éste", manifestó.