Djokovic pierde su recurso contra el Gobierno de Australia y será deportado

Melbourne, Australia.— Después de permanecer once días en Melbourne, seis de ellos detenido y en aislamiento dentro de una habitación del Park Hotel, en el barrio de Carlton, Novak Djokovic deberá abandonar Australia en las próximas horas, circunstancia que le impedirá defender el título de campeón del Abierto de Australia que arrancará este mismo lunes y que le presentaba a él como principal reclamo, de acuerdo con información de El País.

Los abogados contratados por el serbio, de 34 años, no lograron convencer al tribunal de las Cortes Federales de que su cliente no supone una amenaza para la comunidad a pesar de no estar vacunado contra el coronavirus, y que tampoco alimenta el movimiento contrario a la vacunación. Como consecuencia de ello, el jugador será deportado en la mayor brevedad posible. La decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Tribunal, no se puede recurrir.

Así reaccionó Djokovic: “Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal de desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del Ministro de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto. Respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país. Me incomoda que el enfoque de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo. Me gustaría desearles a los jugadores, oficiales del torneo, personal, voluntarios y fanáticos todo lo mejor para el torneo. Finalmente, me gustaría agradecer a mi familia, amigos, equipo, simpatizantes, fanáticos y mis compatriotas serbios por su continuo apoyo. Todos ustedes han sido una gran fuente de fortaleza para mí”.

James Allsop, Anthony Besanko y David O´Callaghan, los tres jueces que presidieron la vista, dieron la razón a los servicios jurídicos del Gobierno de Australia, impulsados por la acción de Alex Hawke, el ministro de Inmigración, que este viernes ejerció la potestad que le otorga su cargo para, a titulo personal, volver a cancelar el visado del balcánico y recluirle de nuevo en el hotel de cuarentena en el que ya pasó cinco días; del jueves de la semana anterior hasta el lunes de esta.

Fue entonces cuando el juez Anthony Kelly le dejó en libertad en primera instancia. Kelly concluyó entonces que Djokovic no tuvo tiempo suficiente para defender, ante los agentes que le dieron el alto en su desembarque, la validez de la exención médica expedida por la Federación Australiana de Tenis y que, sobre el papel, debía permitirle sortear los 14 días de cuarentena obligatorios para cualquier extranjero que quiera entrar en el país sin haber recibido antes la pauta completa de vacunación.

La liberación de Nole provocó la reacción inmediata del ejecutivo dirigido por Scott Morrison, el primer ministro, que activó todos los mecanismos a su disposición para poner en marcha una segunda deportación que finalmente se ejecutará. Las dos partes enfrentadas acordaron el sábado, durante la previa, que el conflicto lo resolvería un tribunal y no un solo juez, a costa de que el veredicto no contemplara la posibilidad de presentar ningún recurso.