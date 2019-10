Deja ‘Memo’ su huella

El exbasquetbolista juarense Guillermo ‘Memo’ Márquez develó el martes la placa con la que oficialmente el gimnasio conocido como Extremadura lleva su nombre para siempre.

“Más contento que nada” dijo estar Márquez tras haber develado la placa acompañado por el presidente municipal Armando Cabada. “Me siento orgulloso, la verdad es algo que no esperaba”, señaló vía telefónica desde San Luis Potosí.

Recordó que hace aproximadamente tres meses visitó el gimnasio que hoy lleva su nombre, pero lo encontró algo descuidado, “en cambio ahora que fui a develar la placa ya se ve muy moderno, bien pintadito, todo muy cambiado”.

Al momento de develar la placa, Márquez recordó a su madre y a unas tías que ya fallecieron y que en los últimos años que jugó en Juárez iban a verlo al gimnasio.

“Fue un sentimiento muy grande, me acordé de mi madre y de unas tías, ellas ya fallecieron, pero creo que siempre se quedaron con ganas de ver algo como esto”, expresó.

También dijo que en el evento aprovechó para solicitarle al director del Instituto Municipal del Deporte, Francisco Ibarra, que le den la oportunidad de tener una escuela gratuita de basquetbol para niños y jóvenes.

“La idea es que no cobre por enseñarles y que no paguen los padres. Enrique ‘Kiki’ Romero, que fue el que me enseñó a jugar basquetbol, nunca me cobró y creo que me enseñó bien”, explicó.

'Memo' hizo notar que de los tres exbasquetbolistas que eligieron para nombrar instalaciones, solamente falta que coloquen la placa de Raúl Palma, pues la de él y la de Fernando Tiscareño ya fueron develadas.

“Somos tres que salimos de las filas de los Scouts con ‘Kiki’ Romero, ‘Tisca’ primero, Raúl y yo íbamos juntos. Los tres estuvimos en la Selección de México, los tres estamos en el Salón de la Fama al igual que ‘Kiki’, que también tiene un gimnasio con su nombre”, finalizó.