¡De película! Wrexham, de Ryan Reynolds, sube de categoría

Londres, Inglaterra.- El club galés Wrexham, cuyos dueños son los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se aseguró este sábado un segundo ascenso en dos años, lo que le permitirá jugar la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol inglés.

Las formaciones galesas pueden competir en las competiciones del futbol de Inglaterra. Swansea y Cardiff, por ejemplo, han estado en una época reciente en la Premier League.

Una victoria 6-0 ante el Forest Green permitió a los 'Red Dragons' del Wrexham validar su ascenso a la League One, el tercer escalón, un año después de haber dejado las divisiones semiprofesionales.

El Wrexham continúa así su particular aventura después de ser comprado por dos actores de Hollywood. Su historia es seguida en el documental "Welcome to Wrexham", que Reynolds y McElhenney producen.

La notoriedad creciente del Wrexham en Estados Unidos ha permitido al equipo realizar una gira de pretemporada por Norteamérica, incluyendo incluso partidos contra el Chelsea y el Manchester United.

El canadiense Ryan Reynolds (47 años), conocido entre otros papeles por su papel como superhéroe en "Deadpool", ha manifestado su objetivo de conseguir que el Wrexham llegue a la Premier League.